У Британії продають будинок-аеропорт із власною злітно-посадковою смугою (фото)

У британському містечку Удімор у Східному Суссексі за 945 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 53,2 млн грн, продають будинок із невеликою злітно-посадковою смугою та ангаром для літаків.

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З будинку, який має близько 5 га землі з садами і пасовищами, відкриваються приголомшливі краєвиди на долину Тіллінгем, зазначає агентство нерухомості Equus.

Сам будинок має величезну вітальню, кухню та підсобне приміщення на першому поверсі. Спальні (одна з них із власною ванною кімнатою) і ванна кімната розташовані на другому поверсі.

Зовні є майстерня і невеликий внутрішній дворик, викладений мозаїчною плиткою з Італії.

Також будинок має власну злітно-посадкову смугу для легких спортивних і надлегких літаків з коротким зльотом і посадкою плюс ангар для літальних апаратів.

Сільськогосподарська комора прибудована до сусіднього господарського приміщення, а сади і земля огинають її з трьох боків, забезпечуючи повну відокремленість.

На території також є невеликий виноградник і виноробня. Крім того, на території садиби є місце для будівництва стайні та манежу.

Нагадаємо, раніше в Південному Уельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з видатними видами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що в центрі Лондона за 300 тис. фунтів стерлінгів можна купити паркувальне місце для автомобіля. І це більше за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії.

Крім того, в селищі Дерсингем британського графства Норфолк на продаж виставили рідкісний бункер часів Холодної війни. Його оцінюють у 20 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 26 550 доларів США.