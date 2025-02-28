Від 370 до 600 тисяч: у Лондоні відшукали паркомісце, дорожче за будинок (фото)

Британці можуть стати власниками майданчиків для паркування, які коштують від 300 до 600 тис. дол., розповіли журналісти. Втім, є не менш дорогі резиденції за 9 мільйонів.

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У центрі Лондона неподалік від Гайд-парку можна купити місце для паркування автомобіля, яке коштує близько 370 тис. дол. (тобто 300 тис. фунтів стерлінгів). Ціна паркомісця більша за середню вартість будинку на ринку нерухомості Великої Британії. Про дорогу оренду майданчиків для паркування розповіло видання Daily Mail.

Журналісти відшукали цікаву пропозицію на сервісі RightMove, на якому люди можуть дізнатись ціну оренди та купівлі нерухомості. Один з об'єктів здивував: за паркомісце просили £300 тисяч. Особливість ціни в тому, що це більше середньої вартості будинку в Британії — £240 тисяч.

У статті вказано, що ділянка розташована в центрі Лондона на вулиці West Carriage Drive біля Гайд-парку. Людина, яка наважиться заплатити такі кошти, отримає майданчик орієнтовними розмірами 2,5 на 5,3 м, два металевих стовпчики та ланцюг. Опис на порталі з оренди дуже лаконічний, зауважило Daily Mail.

"Орендоване місце для паркування в садах Гайд-парку, навпроти Гайд-парку", — ідеться в оголошенні.

Оренда у Британії - як виглядає дороге паркомісце Фото: Daily Mail Оренда у Британії - паркомісце поруч з Гауд-парком в Лондоні Фото: Daily Mail

В умовах вказано, що за вказані кошти людина отримає оренду на 79 роки за угодою про 91 рік. Можна підрахувати, що річна оплата — це £3 800.

Втім, журналісти зауважили, що у Британії є й інші ціни на нерухомість. У статті навели ще три приклади:

резиденція в Гайд-парку — £7,7 млн (тобто 9,4 млн дол.);

підземне паркомісце в Челсі, у західному районі Лондона — £495 тис. (тобто близько 600 тис. дол.);

закрита автостоянка в Південному Кенсінгтоні, поруч з Альберт-холом — £250 тис. (тобто 306 тис. дол.).

У мережі можна відшукати відео про паркомісце біля Гайд-парку, про яке розповіло Daily Mail. Відео датоване 2013 роком: блогерка Луїза Халланд пояснила, що висока ціна — це бажання власників найближчого будинку, які хочуть зберегти приватність і щоб ніхто не ставив машини під вікнами.

Зазначимо, 7 лютого з'явилось дослідження ринку нерухомості в Україні, проведене порталами Work.ua та ЛУН. З'ясувалось, що більшу частину своєї зарплати українці витрачаються саме на оренду житла. У Києві найбільшу частку прибутків на оренду однокімнатної квартири віддавали продавці-консультанти та водії (76% та 52% відповідно). Якщо ж ішлося про оренду трикімнатної квартири, то витрати досягали 123%.

Тим часом у квітні 2024 року до питання плати за паркування повернулись в українській столиці. Згідно з рішенням КМДА, найдорожче коштує паркування у зоні І Києва — 35 грн на годину.

Нагадуємо, 31 січня на порталі Oddity Central розповіли про наддороге паркомісце поруч з аеропортом, за яке забудькуватий пасажир сплатив величезні кошти.