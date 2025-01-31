Забув на рік: паркування в аеропорту обійшлося власнику авто в $200 тисяч (фото)

Автомобіліст зіткнувся з безпрецедентним боргом за паркування. Його транспортний засіб залишався на короткостроковій стоянці аеропорту протягом року, проте жодних заходів для врегулювання ситуації так і не було вжито.

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Автомобіль Volkswagen Golf, залишений на короткостроковій стоянці аеропорту Берлін-Бранденбург (Німеччина), несподівано став міжнародною сенсацією після того, як його власник накопичив рекордний борг за стоянку — 209 124 доларів. Про це пише Oddity Central.

Як відомо, парковка в аеропортах коштує дорого, і берлінський аеропорт не став винятком. Перші десять хвилин на короткостроковій стоянці безкоштовні, після чого стягується 11 доларів за 30 хвилин, 23 долари за годину і значні 552 долари за день. Однак, залишивши автомобіль на цій стоянці на цілий рік, власник створив воістину унікальну ситуацію.

Коли саме адміністрація аеропорту звернула увагу на залишений автомобіль, невідомо. Однак протягом року ніхто не вжив жодних дій, щоб вирішити цю проблему. Відповідальність за транспортний засіб не взяли ні компанія APCOA Deutschland GmbH, що управляє паркуванням, ні місцева поліція, ні районне управління. Цей випадок привернув увагу громадськості до недоліків у системі управління паркувальними зонами.

Автомобіль було евакуйовано тільки 28 січня Фото: Oddity Central

Автомобіль було евакуйовано лише 28 січня, але до цього моменту сума заборгованості вже сягнула шестизначного значення. Однак стягнути ці кошти буде непросто — особу власника поки що не встановлено. Ба більше, з'явилися припущення, що машину могли викрасти й згодом залишити в аеропорту. Ганноверські номери не відповідають зареєстрованому автомобілю, що ускладнює розслідування.

Представник APCOA зазначив, що можливість стягнення заборгованості залежить від того, чи вдасться встановити власника і чи є у нього фінансові можливості сплатити величезний борг.

Видання зазначає, що залишені автомобілі на території аеропортів — не дивина, проте вони частіше виявляються на довгострокових стоянках, де тарифи значно нижчі. У цьому випадку Volkswagen Golf привернув увагу через своє перебування на короткостроковій парковці, де вартість стоянки сягає астрономічних сум, а його присутність цілий рік ніхто не помітив.

Раніше Фокус повідомляв, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив всередині повноцінний макет літака.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.