Забыл на год: парковка в аэропорту обошлась владельцу авто в $200 тысяч (фото)

Автомобилист столкнулся с беспрецедентным долгом за парковку. Его транспортное средство оставалось на краткосрочной стоянке аэропорта в течение года, однако никаких мер для урегулирования ситуации так и не было принято.

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Автомобиль Volkswagen Golf, оставленный на краткосрочной парковке аэропорта Берлин-Бранденбург (Германия), неожиданно стал международной сенсацией после того, как его владелец накопил рекордный долг за стоянку – 209 124 долларов. Об этом пишет Oddity Central.

Как известно, парковка в аэропортах стоит дорого, и берлинский аэропорт не стал исключением. Первые десять минут на краткосрочной стоянке бесплатны, после чего взимается 11 долларов за 30 минут, 23 доллара за час и внушительные 552 доллара за день. Однако, оставив автомобиль на этой стоянке на целый год, владелец создал поистине уникальную ситуацию.

Когда именно администрация аэропорта обратила внимание на оставленный автомобиль, неизвестно. Однако в течение года никто не предпринял никаких действий, чтобы решить эту проблему. Ответственность за транспортное средство не взяли ни компания APCOA Deutschland GmbH, управляющая парковкой, ни местная полиция, ни районное управление. Этот случай привлек внимание общественности к недостаткам в системе управления парковочными зонами.

Автомобиль был эвакуирован только 28 января Фото: Oddity Central

Автомобиль был эвакуирован только 28 января, но к этому моменту сумма задолженности уже достигла шестизначного значения. Однако взыскать эти средства будет непросто – личность владельца пока не установлена. Более того, появились предположения, что машина могла быть угнана и впоследствии оставлена в аэропорту. Ганноверские номера не соответствуют зарегистрированному автомобилю, что усложняет расследование.

Представитель APCOA отметил, что возможность взыскания задолженности зависит от того, удастся ли установить владельца и есть ли у него финансовые возможности оплатить огромный долг.

Издание отмечает, что оставленные автомобили на территории аэропортов – не редкость, однако они чаще обнаруживаются на долгосрочных парковках, где тарифы значительно ниже. В данном случае Volkswagen Golf привлек внимание из-за своего пребывания на краткосрочной парковке, где стоимость стоянки достигает астрономических сумм, а его присутствие целый год никто не заметил.

Ранее Фокус сообщал, что турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.

Также стало известно, что туристка осталась без нижнего белья во время поездки. Габби Морган сообщила, что неизвестные украли ее холодильник с продуктами и алкогольными напитками, а также личные вещи. В результате этого неприятного инцидента женщина понесла убытки на сумму более 400 долларов.