Півзарплати за оренду житла: ситуація на ринку нерухомості шокує

Оренда житла традиційно є однією з найбільших категорій витрат тих українців, які не мають власної нерухомості.

Related video

Київ є найдорожчим містом для проживання в Україні. Це підтверджується тим, що представники низки професій змушені віддавати до 50% свого доходу на оренду житла, а деякі навіть не в змозі дозволити собі жити в оренду на умовах однієї людини. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані ЛУН і Work.ua.

Оренда житла традиційно посідає одну з провідних позицій серед витрат українців, які не мають власного житла. Враховуючи, що на найпопулярніших вакансіях, таких як продавець-консультант, прибиральниця, водій та інших, люди витрачають значну частину своїх доходів на оренду, ця стаття витрат стає для них особливо важкою.

Таким чином, найбільше від зарплати на оплату однокімнатної квартири (середня вартість) у столиці витрачають:

продавець-консультант — 76 %

водій — 52%.

Оренда житла займає одну з провідних позицій серед витрат українців, які не мають власного житла. Враховуючи, що на найпопулярніших вакансіях, таких як продавець-консультант, прибиральниця, водій та інших, люди витрачають значну частину своїх доходів на оренду, ця стаття витрат стає для них особливо важкою.

Для оренди двокімнатної квартири в Києві водієві доведеться витратити 72% своєї місячної зарплати. А ось про трикімнатну квартиру йому доведеться забути, оскільки її середня вартість оренди в столиці перевищує його дохід і становить 123% від його зарплати.

Але через спричинену повномасштабною агресією міграцію українців вартість нерухомості в західних регіонах України, якщо і не перевершила, то зрівнялася з київською. У Львові продавцю-консультанту доведеться заплатити за середню оренду 83% від зарплати, а в Одесі — 41%.

Нагадаємо, що фахівці маркетплейса нерухомості Dim.Ria провели аналіз термінів оренди, еквівалентних вартості купівлі житла в різних містах України, включно з Києвом. Крім того, було опубліковано дані про переваги молоді в типі житла.