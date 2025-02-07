Ползарплаты за аренду жилья: ситуация на рынке недвижимости шокирует

Аренда жилья традиционно является одной из самых больших категорий расходов тех украинцев, у которых нет собственной недвижимости.

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Киев является самым дорогим городом для проживания в Украине. Это подтверждается тем, что представители ряда профессий вынуждены отдавать до 50% своего дохода на аренду жилья, а некоторые даже не в состоянии позволить себе жить в аренду на условиях одного человека. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные ЛУН и Work.ua.

Аренда жилья традиционно занимает одну из ведущих позиций среди расходов украинцев, не имеющих собственного жилья. Учитывая, что на самых популярных вакансиях, таких как продавец-консультант, уборщица, водитель и других, люди тратят значительную часть своих доходов на аренду, эта статья расходов становится для них особенно тяжелой.

Таким образом, больше всего от зарплаты на оплату однокомнатной квартиры (средняя стоимость) в столице тратят:

продавец-консультант – 76 %

водитель – 52%.

Аренда жилья занимает одну из ведущих позиций среди расходов украинцев, не имеющих собственного жилья. Учитывая, что на самых популярных вакансиях, таких как продавец-консультант, уборщица, водитель и других, люди тратят значительную часть своих доходов на аренду, эта статья расходов становится для них особенно тяжелой.

Для аренды двухкомнатной квартиры в Киеве водителю придется потратить 72% своей месячной зарплаты. А вот о трехкомнатной квартире ему придется забыть, поскольку ее средняя стоимость аренды в столице превышает его доход и составляет 123% от его зарплаты.

Но из-за вызванной полномасштабной агрессией миграции украинцев стоимость недвижимости в западных регионах Украины, если и не превзошла, то сравнялась с киевской. Во Львове продавцу-консультанту придется заплатить и средней арендой 83% от зарплаты, а в Одессе – 41%.

Напомним, что специалисты маркетплейса недвижимости Dim.Ria провели анализ сроков аренды, эквивалентных стоимости покупки жилья в различных городах Украины, включая Киев. Кроме того, были опубликованы данные о предпочтениях молодежи в типе жилья.