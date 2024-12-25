Жилье в Украине продолжает стремительно дорожать: как изменятся цены в 2025 году

Подорожание на рынке жилья связано с такими факторами, как повышение стоимости стройматериалов, энергоносителей, инфляция, усложнение логистики и нехватка рабочей силы.

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Цены на жилье в Украине продолжают увеличиваться, несмотря на регулярные обстрелы. В Киеве, несмотря на постоянные удары дронов и ракет, стоимость недвижимости продолжает расти, в то время как в регионах, расположенных близко к фронту, наблюдается снижение цен. Эксперты ожидают, что в 2025 году цены на жилье продолжат свой рост. Об этом сообщили в Центре общественного мониторинга и контроля.

Средняя стоимость квартир в новостройках на 2024 год увеличилась на 8,5%, достигнув 2,3 млн гривен, в то время как на вторичном рынке рост составил 4,4%, с средней ценой 1,8 млн гривен. Спрос на частные дома также вырос — цены поднялись на 16,6%, в среднем до 2,6 млн гривен.

По данным Госстата, в третьем квартале 2024 года на первичном рынке цены выросли на 14,1%, а на вторичном — на 10,5%.

Наибольшее удорожание новостроек зафиксировано в Ровно (+8%), Ужгороде и Черкассах (+6%). В Киеве цены на первичном рынке выросли на 2%. На вторичном рынке самые дорогие однокомнатные квартиры находятся во Львове, где цена составляет около $65 тысяч. В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры — $60 тысяч. Спрос в столице остается низким, а объемы продаж составляют всего 20-30% от уровня до войны.

По мнению экспертов, рост цен на первичном рынке недвижимости связан с повышением стоимости строительных материалов, энергоносителей, инфляцией, усложнением логистических процессов и нехваткой рабочей силы. На вторичном рынке важную роль играют региональные факторы и уровень спроса.

Ожидается дальнейший рост цен из-за таких факторов:

заложенный в бюджет курс гривны к доллару (45 грн/$);

развитие ипотечной программы "єОселя";

возможно повышение налогов на покупку жилья.

Напомним, что специалисты маркетплейса недвижимости Dim.Ria провели анализ сроков аренды, эквивалентных стоимости покупки жилья в различных городах Украины, включая Киев. Кроме того, были опубликованы данные о предпочтениях молодежи в типе жилья.