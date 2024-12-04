Спрос на жилье обвалился: как изменились цены на рынке недвижимости Киева

На цены на квартиры в Киеве влияет несколько факторов: усложнение логистики, инфляция, нехватка рабочих.

В Киеве продажи новостроек значительно упали, сократившись до 20-30% от уровня, наблюдавшегося до войны. Одновременно с этим цены на квартиры в Киеве выросли. За последний год (с октября 2023-го по октябрь 2024-го) средняя стоимость квадратного метра в гривне увеличилась почти на 14%, достигнув 53 500 грн. Такой рост обусловлен значительным увеличением себестоимости строительства. Об этом говорится в материале издания "Forbes".

После начала войны цены на квартиры в Киеве выросли на 40%. Основными причинами стали удорожание энергоносителей и строительных материалов.

"На цену квадратного метра влияет несколько факторов: усложнение логистики, инфляция, нехватка рабочих. За последний год стоимость квартир в ее проектах выросла на 3-5%", – рассказали в одной из девелоперских компаний.

Кроме того, отмечают авторы материала, еще одним фактором роста цен на квартиры в Киеве является готовность объектов. По словам представителя другого застройщика:

на этапе фундамента цена минимальна.

после сдачи в эксплуатацию – достигает максимума

"Разница в стоимости – до 30-40% от начала до завершения строительства", – объяснили в компании.

Также на рост цен на квартиры в Киеве влияют низкая конкуренция в премиум сегменте и новые обязательства. По этим причинам, отмечается, еще один девелопер повысил цены в своем ЖК на:

комфорт класса – до 10%;

класса "бизнес" и "премиум" – до 15%.

По данным авторов материала, за последний год (с октября 2023-го по октябрь 2024-го) стоимость квадратного метра жилья в Киеве увеличилась на 5%, достигнув в среднем 1 290 долларов. В гривне рост оказался более ощутимым — почти 14%, до 53 500 грн за квадратный метр. Несмотря на низкий спрос, девелоперы не планируют снижать цены. Напротив, они удерживают их на довоенном уровне или даже повышают, как отмечают аналитики.

Напомним, что специалисты маркетплейса недвижимости Dim.Ria провели анализ сроков аренды, эквивалентных стоимости покупки жилья в различных городах Украины, включая Киев. Кроме того, были опубликованы данные о предпочтениях молодежи в типе жилья.