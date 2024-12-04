Попит на житло обвалився: як змінилися ціни на ринку нерухомості Києва

На ціни на квартири в Києві впливає кілька чинників: ускладнення логістики, інфляція, брак робітників.

У Києві продажі новобудов значно впали, скоротившись до 20-30% від рівня, що спостерігався до війни. Одночасно з цим ціни на квартири в Києві зросли. За останній рік (з жовтня 2023-го по жовтень 2024-го) середня вартість квадратного метра в гривні збільшилася майже на 14%, досягнувши 53 500 грн. Таке зростання зумовлене значним збільшенням собівартості будівництва. Про це йдеться в матеріалі видання"Forbes".

Після початку війни ціни на квартири в Києві зросли на 40%. Основними причинами стали подорожчання енергоносіїв і будівельних матеріалів.

"На ціну квадратного метра впливає кілька чинників: ускладнення логістики, інфляція, брак робітників. За останній рік вартість квартир у її проєктах зросла на 3-5%", — розповіли в одній із девелоперських компаній.

Крім того, зазначають автори матеріалу, ще одним чинником зростання цін на квартири в Києві є готовність об'єктів. За словами представника іншого забудовника:

на етапі фундаменту ціна мінімальна.

після здачі в експлуатацію — досягає максимуму

"Різниця у вартості — до 30-40% від початку до завершення будівництва", — пояснили в компанії.

Також на зростання цін на квартири в Києві впливають низька конкуренція в преміум-сегменті та нові зобов'язання. З цих причин, зазначається, ще один девелопер підвищив ціни у своєму ЖК на:

комфорт класу — до 10%;

класу "бізнес" і "преміум" — до 15%.

За даними авторів матеріалу, за останній рік (з жовтня 2023-го по жовтень 2024-го) вартість квадратного метра житла в Києві збільшилася на 5%, досягнувши в середньому 1 290 доларів. У гривні зростання виявилося більш відчутним — майже 14%, до 53 500 грн за квадратний метр. Незважаючи на низький попит, девелопери не планують знижувати ціни. Навпаки, вони утримують їх на довоєнному рівні або навіть підвищують, як зазначають аналітики.

Нагадаємо, що фахівці маркетплейса нерухомості Dim.Ria провели аналіз термінів оренди, еквівалентних вартості купівлі житла в різних містах України, включно з Києвом. Крім того, було опубліковано дані про переваги молоді в типі житла.