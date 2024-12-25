Житло в Україні продовжує стрімко дорожчати: як зміняться ціни у 2025 році

Подорожчання на ринку житла пов'язане з такими факторами, як підвищення вартості будматеріалів, енергоносіїв, інфляція, ускладнення логістики та брак робочої сили.

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Ціни на житло в Україні продовжують збільшуватися, незважаючи на регулярні обстріли. У Києві, незважаючи на постійні удари дронів і ракет, вартість нерухомості продовжує зростати, тоді як у регіонах, розташованих близько до фронту, спостерігається зниження цін. Експерти очікують, що у 2025 році ціни на житло продовжать своє зростання. Про це повідомили в Центрі громадського моніторингу та контролю.

Середня вартість квартир у новобудовах на 2024 рік збільшилася на 8,5%, сягнувши 2,3 млн гривень, тоді як на вторинному ринку зростання становило 4,4%, із середньою ціною 1,8 млн гривень. Попит на приватні будинки також зріс — ціни піднялися на 16,6%, у середньому до 2,6 млн гривень.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року на первинному ринку ціни зросли на 14,1%, а на вторинному — на 10,5%.

Найбільше подорожчання новобудов зафіксовано в Рівному (+8%), Ужгороді та Черкасах (+6%). У Києві ціни на первинному ринку зросли на 2%. На вторинному ринку найдорожчі однокімнатні квартири знаходяться у Львові, де ціна становить близько $65 тисяч. У Києві середня вартість однокімнатної квартири — $60 тисяч. Попит у столиці залишається низьким, а обсяги продажів становлять лише 20-30% від рівня до війни.

На думку експертів, зростання цін на первинному ринку нерухомості пов'язане з підвищенням вартості будівельних матеріалів, енергоносіїв, інфляцією, ускладненням логістичних процесів і браком робочої сили. На вторинному ринку важливу роль відіграють регіональні чинники і рівень попиту.

Очікується подальше зростання цін через такі чинники:

закладений у бюджет курс гривні до долара (45 грн/$);

розвиток іпотечної програми "єОселя";

можливе підвищення податків на купівлю житла.

Нагадаємо, що фахівці маркетплейса нерухомості Dim.Ria провели аналіз термінів оренди, еквівалентних вартості купівлі житла в різних містах України, включно з Києвом. Крім того, було опубліковано дані про переваги молоді в типі житла.