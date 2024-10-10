Страшна помста: паркування 9 авто перед будинком сусідів коштувало американцеві кругленьку суму

Розгніваний домовласник стверджує, що йому так набридли егоїстичні сусіди, які паркують свої дев'ять машин біля його будинку, що він вирішив їм помститися.

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Один з американців поскаржився на соціальному форумі Reddit, що його сусіди мають звичку паркувати всі дев'ять своїх машин на вулиці, прямо навпроти його будинку. Водночас під'їзна доріжка сусідів, розрахована на чотири машини, завжди порожня, пише Mirror.

Власник будинку розповів, що його сусіди нібито не люблять залишати автівки на під'їзній дорозі, бо це, за їхніми словами, "прояв несмаку".

Тим паче, поскаржився чоловік, що понад половини машин, які в них є, сусіди навіть не використовують, а просто займають паркувальні місця.

Американець помітив, що його сусіди зводять другий житловий блок позаду свого основного будинку, при цьому витративши на будівництво менше місяця. І це викликало в нього деякі сумніви, бо зазвичай на це йде від двох до трьох місяців. Причому, більшу частину часу займають різні перевірки муніципалітету.

Тоді він вирішив помститися своїм сусідам, повідомивши до міської ради, що підозрює незаконне будівництво. Через деякий час він помітив, що сусіди зносять свій побудований блок.

Кварталом пройшла чутка, що у них був міський інспектор, який стежить за тим, щоб усе було демонтовано.

І виходячи з матеріалів і праці, які вони вклали у свій другий блок, це обійшлося їм більш ніж у 100 000 доларів, розповів злопам'ятний американець.

Розмірковуючи про мораль цієї історії, один із користувачів Reddit філософськи зауважив: "Не будьте поганими для своїх сусідів, якщо ви будуєте незаконну х***ню".

Нагадаємо, раніше користувачка Reddit похвалилася оригінальним способом помститися нахабному сусідові, який заблокував усю вулицю автомобілями і не давав їй проїхати до свого будинку.

Також Фокус писав, що 21-річна Ханна Робінсон в Англії отримала рахунок на 11 390 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 615 330 грн за користування парковкою. Дівчина, як зазначається, регулярно порушувала важливе "правило 5 хвилин".