Страшная месть: парковка 9 авто перед домом соседей обошлась американцу в кругленькую сумму

Разгневанный домовладелец утверждает, что ему так надоели эгоистичные соседи, паркующие свои девять машин возле его дома, что он решил им отомстить.

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Один из американцев пожаловался на социальном форуме Reddit, что его соседи имеют привычку парковать все девять своих машин на улице, прямо напротив его дома. В то же время подъездная дорожка соседей, рассчитанная на четыре машины, всегда пустует, пишет Mirror.

Владелец дома рассказал, что его соседи якобы не любят оставлять машины на подъездной дороге, потому что это, по их словам, "выглядит безвкусно".

Тем более, пожаловался мужчина, что более половины машин, которые у них есть, соседи даже не используют, а просто занимают парковочные места.

Американец заметил, что его соседи возводят второй жилой блок позади своего основного дома, при этом потратив на строительство менее месяца. И это вызвало у него некоторые сомнения, потому что обычно на это уходит от двух до трех месяцев. Причем, большую часть времени занимают различные проверки муниципалитета.

Тогда он решил отомстить своим соседям, сообщив в городской совет, что подозревает незаконное строительство. Спустя некоторое время он заметил, что соседи сносят свой построенный блок.

По кварталу прошел слух, что у них был городской инспектор, следящий за тем, чтобы все было демонтировано.

И исходя из материалов и труда, которые они вложили в свой второй блок, это обошлось им более чем в 100 000 долларов, рассказал злопамятный американец.

Размышляя о морали этой истории, один из пользователей Reddit философски заметил: "Не будьте плохими для своих соседей, если вы строите незаконную х***ню".

Напомним, ранее пользовательница Reddit похвасталась оригинальным способом отомстить наглому соседу, который заблокировал всю улицу автомобилями и не давал ей проехать к своему дому.

Также Фокус писал, что 21-летняя Ханна Робинсон в Англии получила счет на 11 390 фунтов стерлингов, то есть примерно 615 330 грн за пользование парковкой. Девушка, как отмечается, регулярно нарушала важное "правило 5 минут".