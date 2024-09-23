На зло соседу: мужчина прикрутил болтами дорожные конусы к асфальту

Мужчина попытался припарковать машину на своей улице, но обнаружил, что его сосед поставил конусы рядом с бордюром, чтобы зарезервировать для себя парковочное место.

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Владельцы домов были озадачены после того, как обнаружили, что их сосед прикрутил дорожные конусы к асфальту возле тротуара, чтобы помешать людям парковаться, и теперь они планируют отомстить. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Парковочные ряды по-прежнему являются очень распространенной причиной споров между соседями и некоторые люди идут на крайние меры, чтобы получить желаемое место. Иногда они даже прикручивают к асфальту дорожные конусы у своих домов.

Один из домовладельцев около года назад поделился на форуме Reddit своей историей вражды с соседом. Мужчина попытался припарковать машину на своей улице, но обнаружил, что его сосед поставил конусы рядом с бордюром, чтобы зарезервировать для себя парковочное место. Когда он попытался сдвинуть их с места, то обнаружили, что они были прикручены болтами к асфальту.

"Мой сосед прикрутил два конуса к асфальту на нашей улице. Для меня это в новинку. Обычно я просто въезжаю в них задним ходом, чтобы сдвинуть их. Но этот не сдвинулся с места. Об был прикручен. Два из них", — написал он.

Иллюстративное фото Фото: Oxford Plastics

Пользователи форму поспешили рассказать домовладельцу, что он может сделать, чтобы отомстить своему соседу и пресечь его попытки претендовать на часть общественной дороги.

"Срежьте верхушки и оставьте только нижнюю четверть", "Просто дай задний ход или проедься по ним, они все равно отламываются у основания". "Пространство перед домом на дороге не принадлежит домовладельцу, оно принадлежит окружному совету и является общественной дорогой. Вы не можете резервировать пространство таким образом", — писали они.

Несколько человек призвали домовладельца связаться с местным советом и сообщить, что его сосед выставляет конусы на дорогу.

Издание отмечает, что согласно Кодексу дорожного движения, парковаться у чужого дома можно только в том случае, если вы не загораживаете вход, и у домовладельцев остается место для въезда и выезда.

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