На зло сусідові: чоловік прикрутив болтами дорожні конуси до асфальту

Чоловік спробував припаркувати машину на своїй вулиці, але виявив, що його сусід поставив конуси поруч із бордюром, щоб зарезервувати для себе паркувальне місце.

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Власники будинків були спантеличені після того, як виявили, що їхній сусід прикрутив дорожні конуси до асфальту біля тротуару, щоб перешкодити людям паркуватися, і тепер вони планують помститися. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Паркувальні ряди, як і раніше, є дуже поширеною причиною суперечок між сусідами й деякі люди йдуть на крайні заходи, щоб отримати бажане місце. Іноді вони навіть прикручують до асфальту дорожні конуси біля своїх будинків.

Один із домовласників близько року тому поділився на форумі Reddit своєю історією ворожнечі з сусідом. Чоловік спробував припаркувати машину на своїй вулиці, але виявив, що його сусід поставив конуси поруч із бордюром, щоб зарезервувати для себе паркувальне місце. Коли він спробував зрушити їх з місця, то виявили, що вони були прикручені болтами до асфальту.

"Мій сусід прикрутив два конуси до асфальту на нашій вулиці. Для мене це в новинку. Зазвичай я просто в'їжджаю в них заднім ходом, щоб зрушити їх. Але цей не зрушився з місця. Об був прикручений. Два з них", — написав він.

Ілюстративне фото Фото: Oxford Plastics

Користувачі форму поспішили розповісти домовласникові, що він може зробити, щоб помститися своєму сусідові й припинити його спроби претендувати на частину громадської дороги.

"Зріжте верхівки й залиште тільки нижню чверть", "Просто дай задній хід або проїдься по них, вони все одно відламуються біля основи". "Простір перед будинком на дорозі не належить домовласнику, він належить окружній раді і є громадською дорогою. Ви не можете резервувати простір таким чином", — писали вони.

Кілька людей закликали домовласника зв'язатися з місцевою радою і повідомити, що його сусід виставляє конуси на дорогу.

Видання зазначає, що згідно з Кодексом дорожнього руху, паркуватися біля чужого будинку можна тільки в тому разі, якщо ви не загороджуєте вхід, і у домовласників залишається місце для в'їзду і виїзду.

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