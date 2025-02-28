От 370 до 600 тысяч: в Лондоне отыскали паркоместо, дороже чем дом (фото)
Британцы могут стать владельцами площадок для парковки, которые стоят от 300 до 600 тыс. долл., рассказали журналисты. Впрочем, есть не менее дорогие резиденции за 9 миллионов.
В центре Лондона неподалеку от Гайд-парка можно купить парковочное место для автомобиля, которое стоит около 370 тыс. долл. (то есть 300 тыс. фунтов стерлингов). Цена паркоместа больше средней стоимости дома на рынке недвижимости Великобритании. О дорогой аренде площадок для парковки рассказало издание Daily Mail.
Журналисты нашли интересное предложение на сервисе RightMove, на котором люди могут узнать цену аренды и покупки недвижимости. Один из объектов удивил: за паркоместо просили £300 тысяч. Особенность цены в том, что это больше средней стоимости дома в Британии — £240 тысяч.
В статье указано, что участок расположен в центре Лондона на улице West Carriage Drive возле Гайд-парка. Человек, который решится заплатить такие деньги, получит площадку ориентировочными размерами 2,5 на 5,3 м, два металлических столбика и цепь. Описание на портале очень лаконичное, отметило Daily Mail.
"Арендованное место для парковки в садах Гайд-парка, напротив Гайд-парка", — говорится в объявлении.
В условиях указано, что за указанные деньги человек получит аренду на 79 лет по соглашению о 91 годе. Можно подсчитать, что годовая оплата — это £3 800.
Впрочем, журналисты отметили, что в Британии есть и другие цены на недвижимость. В статье привели еще три примера:
- резиденция в Гайд-парке — £7,7 млн (то есть 9,4 млн долл.);
- подземное паркоместо в Челси, в западном районе Лондона — £495 тыс. (то есть около 600 тыс. долл.);
- закрытая автостоянка в Южном Кенсингтоне, рядом с Альберт-холлом — £250 тыс. (то есть 306 тыс. долл.).
В сети можно отыскать видео о паркоместе возле Гайд-парка, о котором рассказало Daily Mail. Видео датировано 2013 годом: блогер Луиза Халланд объяснила, что высокая цена — это желание владельцев ближайшего дома, которые хотят сохранить приватность и чтобы никто не ставил машины под окнами.
Отметим, 7 февраля появилось исследование рынка недвижимости в Украине, проведенное порталами Work.ua и ЛУН. Выяснилось, что большую часть своей зарплаты украинцы тратят именно на аренду жилья. В Киеве наибольшую долю доходов на аренду однокомнатной квартиры отдавали продавцы-консультанты и водители (76% и 52% соответственно). Если же речь шла об аренде трехкомнатной квартиры, то расходы достигали 123%.
Между тем в апреле 2024 года к вопросу платы за парковку вернулись в украинской столице. Согласно решению КГГА, дороже всего стоит парковка в зоне І Киева — 35 грн в час.
Напоминаем, 31 января на портале Oddity Central рассказали о сверхдорогое паркоместо рядом с аэропортом, за которое забывчивый пассажир заплатил огромные деньги.