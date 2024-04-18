Парковка в Киеве снова станет платной: какими будут тарифы

Парковка в Киеве будет платной в будни с 8:00 до 22:00. Оплату будут принимать исключительно по безналичному расчету.

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В Киеве с понедельника, 22 апреля, возвращается плата за парковку. Об этом сообщается на официальном портале столицы.

Как известно, парковка в Киеве стала бесплатной 22 февраля — тарифы отменил Шестой апелляционный админсуд. Теперь же Верховный суд приостановил это решение и разрешил вернуть их на время кассационного обжалования.

Таким образом, суд пошел навстречу КП "Киевтранспарксервис", представители которого отметили, что в бюджет города не поступают средства от парковки.

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Тарифы на парковку в Киеве остались старыми:

І зона — 35 гривен в час;

ІІ зона — 25 гривен в час;

ІІІ зона — 5 гривен в час.

Как и раньше, парковка в Киеве является платной в будни с 8:00 до 22:00. Принимается только безналичная оплата — можно воспользоваться приложением "Киев Цифровой", банковской картой или приложениями Apple Pay или Google Pay. Наличные на муниципальных паркингах, как и раньше, приниматься не будут.

Кроме того, сообщается, что во время воздушной тревоги парковочные инспекторы не будут штрафовать водителей и не будут проводить эвакуацию их автомобилей.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве и Днепре увеличили разрешенную скорость движения.

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