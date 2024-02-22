Оплата за парковку в Киеве отменена: что нужно знать водителям

Парковка в Киеве снова стала бесплатной — такое решение принял апелляционный суд. Теперь КГГА должна утвердить новые тарифы на эту услугу.

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С 21 февраля в Киеве не могут взимать плату за парковку. Шестой апелляционный админсуд столицы отменил тарифы на парковку в городе и это решение уже вступило в силу. Об этом написал в Facebook глава Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины Алексей Хмельницкий.

По его словам, апелляционный суд подтвердил решение подтвердил решение Окружного админсуда и признал противоправным и отменил распоряжение КГГА №735 от 07.11.2022 г., которым устанавливались тарифы на парковку в Киеве.

Также 13 октября 2023 года Временная админколлегия Антимонопольного комитета установила, что тариф на парковку в 35 гривен в час в центральной части Киева является завышенным и что КП "Киевтранспарксервис" при его формировании воспользовалось своим монопольным положением.

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Это уже первое такое решение АМКУ. Сумма штрафов за два повторных нарушения составила 6,6 млн. гривен. К тому же, ранее плата за парковку в Киеве уже отменялась, а затем была восстановлена.

Теперь КГГА должна утвердить новые тарифы на парковку. К тому времени эта услуга в столице должна быть бесплатной.

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