Оплата за паркування в Києві скасована: що потрібно знати водіям

Паркування в Києві знову стало безкоштовним — таке рішення прийняв апеляційний суд. Тепер КМДА має затвердити нові тарифи на цю послугу.

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Із 21 лютого в Києві не можуть стягувати плату за паркування. Шостий апеляційний адмінсуд столиці скасував тарифи на паркування в місті й це рішення вже набуло чинності. Про це написав у Facebook голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький.

За його словами, апеляційний суд підтвердив рішення підтвердив рішення Окружного адмінсуду та визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА №735 від 07.11.2022 р., яким встановлювалися тарифи на паркування в Києві.

Також 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія Антимонопольного комітету встановила, що тариф на паркування в 35 гривень за годину в центральній частині Києва є завищеним і що КП "Київтранспарксервіс" під час його формування скористалося своїм монопольним становищем.

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Це уже перше таке рішення АМКУ. Сума штрафів за два повторних порушення склала 6,6 млн. гривень. До того ж, раніше плата за паркування в Києві уже скасовувалася, а потім була відновлена.

Тепер КМДА має затвердити нові тарифи на паркування. До того часу ця послуга в столиці має бути безкоштовною.

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