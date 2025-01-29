Городские власти продают общественный туалет, который можно переоборудовать в жилой дом (фото)

Владеющие общественным туалетом власти Корнуолла решили продать его на аукционе. Ориентировочная цена лота составит от 10 000 фунтов стерлингов, то есть 522 000 гривен в эквиваленте.

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В Англии на рынке недвижимости появились общественные туалеты, который можно купить примерно за 520 тысяч гривен и сделать из них жилое помещение. О такой возможности сообщает ресурс Luxury Property News.

Отмечается, что отдельно стоящее каменное здание расположено в задней части улицы Lower Market в центре городка Пенрин графства Корнуолл. Заведение поделено на женскую и мужскую части, а также оборудовано туалетной кабиной для людей с ограниченными возможностями.

Ранее совет Корнуолла сдавал туалеты в аренду городскому совету Пенрина, однако последний оказался озабочен содержанием данных общественных мест в надлежащем состоянии после волны вандализма, прокатившемуся по городку в 2023 году. После этого местный совет принял решение вернуть туалеты Корнуоллу, власти которого, в свою очередь, хотят пустить пустующие туалеты с молотка.

Значительная часть зданий Пенрина датируется эпохой Тюдоров, Якова I и Георгианской эпохи, из-за чего город признан важной исторической зоной, и использование участка его будущим покупателем будет зависеть от получения необходимых разрешений для перепрофилирования здания под вид деятельности.

Ориентировочная цена туалета на аукционе составит от 10 000 до 15 000 фунтов стерлингов.

Напомним, в Южном Уэльсе выставили на продажу женский монастырь Святой Терезы с 27 спальными местами, ранее использовавшийся как дом престарелых. Он расположен в престижном жилом районе, с выдающимися видами на местную гавань и пляж.

Также Фокус писал, что некая Пенни Уилби живет в специально построенном для нее крошечном деревянном домике в саду у родителей. Таким образом она якобы живет не ними, но и не тратит деньги на аренду.