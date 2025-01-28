Подружки нажали на таинственную кнопку в общественном туалете: что случилось дальше (видео)

Инцидент произошел в баре, где две подруги заметили в туалете загадочную кнопку и, движимые любопытством, решили нажать на нее. То, что случилось после, вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей соцсетей.

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В Сомерсете (Англия) обычное посещение туалета неожиданно превратилось в танцевальную вечеринку. Видео, опубликованное 8 октября 2023 года пользователем @rachellkew в TikTok, собрало более 17.7 миллионов просмотров и вызвало шквал комментариев.

События развернулись в заведении Boom Battle Bar. Две подруги, заметив загадочную кнопку в туалете, решили нажать ее. Реакция оказалась неожиданной: свет погас, помещение залилось неоновыми огнями, а комната превратилась в импровизированную дискотеку. В восторге женщины начали прыгать и танцевать, наслаждаясь внезапным шоу.

"POV: Вы не проверили, есть ли кто-то еще в туалете, прежде чем нажать на загадочную кнопку. Извините, если это были вы", — было подписано видео.

Ролик вызвал бурю эмоций в комментариях. Подписчики соревновались в остроумии:

"Представьте, что вы боретесь за жизнь, а тут включается музыка", "Я работал в Boom Battle Bar, и это происходило каждый день," "Нужно делать такие кнопки во всех женских туалетах", "Представьте, вы нажимаете на пожарную кнопку, а начинается вечеринка", "Если кто-то в кабине, то они точно выйдут танцевать со штанами на щиколотках", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина надела "спорный" наряд на работу и немедленно пожалела об этом. Бет Бакингем призналась, что чувствовала себя неуютно весь день из-за того, что ее наряд привлекал излишнее внимание коллег. Она также предложила альтернативные варианты одежды для офиса, которые сочетают удобство и стиль.

Также стало известно, что женщина променяла городскую жизнь на пещеры в пустыне, найдя любовь через Instagram. Натали Снайдер полностью изменила свою жизнь после одного комментария в социальной сети.