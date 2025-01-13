Женщина надела "спорный" наряд на работу и немедленно пожалела об этом (видео)

Бет Бакингем призналась, что чувствовала себя неуютно весь день из-за того, что ее наряд привлекал излишнее внимание коллег. Она также предложила альтернативные варианты одежды для офиса, которые сочетают удобство и стиль.

Related video

В социальных сетях разгорелась дискуссия вокруг истории австралийки Бет Бакингем, которая поделилась своим опытом неудачного выбора офисного наряда. В видео, ставшем вирусным на платформе TikTok и набравшем более 1,3 миллиона просмотров, 30-летняя женщина рассказала, что пожалела о том, что надела мини-юбку на работу.

Бет опубликовала старый ролик, в котором запечатлена в белой мини-юбке, и задала вопрос: "Не слишком ли она коротка для офиса?" Позже она сама дала ответ: "Да, она слишком короткая! Вы будете выделяться среди коллег, чувствовать себя неловко весь день и жалеть об этом".

По словам Бет, такая проблема особенно актуальна для высоких девушек. В комментариях она попросила своих зрителей напомнить ей никогда больше не надевать эту юбку на работу и порекомендовать варианты более подходящих юбок, которые остаются стильными, но не вызывают дискомфорта.

История вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Многие поддержали Бет, согласившись, что ее юбка не подходит для рабочего дресс-кода.

"Это явно не для работы", — написал один из пользователей, работающий в правительстве.

Однако другие женщины отметили, что часто носят юбки такой длины на работу и не испытывают проблем.

Бет отметила, что в Австралии, особенно летом, короткие юбки не редкость даже в корпоративной среде. Однако она призналась, что лично ей было неудобно носить этот наряд.

"Мой офис довольно непринужденный, так что никто даже не обратил внимания. Но мне было неловко двигаться, вставать или ходить по офису, и я пожалела, что не переоделась", — призналась она.

Ранее Фокус сообщал, что женщина променяла городскую жизнь на пещеры в пустыне, найдя любовь через Instagram. Натали Снайдер полностью изменила свою жизнь после одного комментария в социальной сети.

Также стало известно, что блогер подал в суд на свою девушку за то, что она его бросила, оставив записку. Яэль Вильярреаль заявил, что его бывшая возлюбленная использовала его кредитную карту для покупки оборудования для камеры во время их отношений. Мужчина рассказал и про другие совместные траты.