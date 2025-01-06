Женщина променяла городскую жизнь на пещеры в пустыне, найдя любовь через Instagram

Натали Снайдер нашла любовь и новый дом в пещерах Петры, полностью изменив свою жизнь после одного комментария в социальной сети. Пара называет необычное жилье дворцом.

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42-летняя американка Натали Снайдер сделала неожиданный выбор, оставив работу гида и привычную городскую суету ради жизни в пещерах иорданской Петры. Причиной таких изменений стала ее любовь к 32-летнему бедуину Ферасу Будину, встреча с которым произошла благодаря одному комментарию в Instagram. Об этом пишет Daily Star.

Натали заметила Фераса, когда он гордо восседал на лошади в пустыне Петры, и сделала его снимок. Опубликовав фотографию в социальной сети, она получила комментарий от мужчины, который позже пригласил ее приехать в гости. Этот жест положил начало их отношениям. Сейчас они живут в пещере с двумя спальнями, кладовой, балконом и ванной с родниковой водой.

Натали быстро адаптировалась к местным обычаям и стала частью пещерного сообщества Фото: Daily Star

До этого судьбоносного момента Натали вела кочевой образ жизни, путешествуя по разным странам, включая Италию, Новую Зеландию, Германию и США. Однако теперь ее домом стала пещера, где она помогает возлюбленному в организации туристических экскурсий и управлении хозяйством.

"Жизнь здесь не похожа ни на что, что я знала раньше. Это мир, где нет места суете и изоляции, но есть простота и глубокая связь с людьми и природой", — делится Натали.

Ферас, коренной житель Петры, с гордостью продолжает традиции своей семьи, которая живет в пещерах на протяжении поколений. Несмотря на предложения правительства переселиться в современное жилье, он остается верным своим корням.

"Я называю нашу пещеру дворцом. Это место — часть моей души, и я не могу его покинуть", — говорит он.

Пещера, в которо живут возлюбленные Фото: Daily Star

Зимой пара переезжает в дом в деревне, арендованный на 10 лет, а с наступлением тепла возвращается в свою пещеру. Благодаря солнечным панелям и доступу к родниковой воде, их образ жизни остается экологичным и независимым.

Натали быстро адаптировалась к местным обычаям и стала частью пещерного сообщества, насчитывающего 42 семьи.

"Здесь жизнь — это бесконечный праздник благодарности и взаимной поддержки", — рассказывает она.

Перемены принесли Натали чувство спокойствия и удовлетворения, которые невозможно найти в городской суете.

"Жизнь в пещере научила меня ценить простые моменты и замечать то, что часто упускается в ритме города", — добавляет она.

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