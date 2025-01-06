Жінка проміняла міське життя на печери в пустелі, знайшовши кохання через Instagram

Наталі Снайдер знайшла кохання і новий дім у печерах Петри, повністю змінивши своє життя після одного коментаря в соціальній мережі. Пара називає незвичайне житло палацом.

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42-річна американка Наталі Снайдер зробила несподіваний вибір, полишивши роботу гіда та звичну міську метушню заради життя в печерах йорданської Петри. Причиною таких змін стало її кохання до 32-річного бедуїна Фераса Будіна, зустріч із яким сталася завдяки одному коментарю в Instagram. Про це пише Daily Star.

Наталі помітила Фераса, коли він гордо сидів на коні в пустелі Петри, і зробила його знімок. Опублікувавши фотографію в соціальній мережі, вона отримала коментар від чоловіка, який пізніше запросив її приїхати в гості. Цей жест поклав початок їхнім стосункам. Зараз вони живуть у печері з двома спальнями, коморою, балконом і ванною з джерельною водою.

Наталі швидко адаптувалася до місцевих звичаїв і стала частиною печерної спільноти Фото: Daily Star

До цього доленосного моменту Наталі вела кочовий спосіб життя, подорожуючи різними країнами, включно з Італією, Новою Зеландією, Німеччиною та США. Однак тепер її домівкою стала печера, де вона допомагає коханому в організації туристичних екскурсій та управлінні господарством.

"Життя тут не схоже ні на що, що я знала раніше. Це світ, де немає місця метушні та ізоляції, але є простота і глибокий зв'язок із людьми та природою", — ділиться Наталі.

Ферас, корінний житель Петри, з гордістю продовжує традиції своєї сім'ї, яка живе в печерах протягом поколінь. Попри пропозиції уряду переселитися в сучасне житло, він залишається вірним своєму корінню.

"Я називаю нашу печеру палацом. Це місце — частина моєї душі, і я не можу його покинути", — каже він.

Печера, в якій живуть кохані Фото: Daily Star

Взимку пара переїжджає в будинок у селі, орендований на 10 років, а з настанням тепла повертається у свою печеру. Завдяки сонячним панелям і доступу до джерельної води, їхній спосіб життя залишається екологічним і незалежним.

Наталі швидко адаптувалася до місцевих звичаїв і стала частиною печерної спільноти, що налічує 42 сім'ї.

"Тут життя — це нескінченне свято вдячності та взаємної підтримки", — розповідає вона.

Зміни принесли Наталі відчуття спокою і задоволення, які неможливо знайти в міській метушні.

"Життя в печері навчило мене цінувати прості моменти й помічати те, що часто не береться в ритмі міста", — додає вона.

Раніше Фокус повідомляв, що 64-річна жінка зустрічається тільки з молодими чоловіками. Сінді Геллоп зазначила, що її романи з молодими чоловіками почалися абсолютно випадково, але вона вирішила спробувати побудувати з ними стосунки й відтоді жодного разу про це не пошкодувала.

Також стало відомо, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "занадто вродлива" і викликає в них ревнощі та невпевненість.