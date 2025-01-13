Жінка одягла "спірне" вбрання на роботу і негайно пошкодувала про це (відео)

Бет Бакінгем зізналася, що почувалася незатишно весь день через те, що її вбрання привертало зайву увагу колег. Вона також запропонувала альтернативні варіанти одягу для офісу, які поєднують зручність і стиль.

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У соціальних мережах розгорілася дискусія навколо історії австралійки Бет Бакінгем, яка поділилася своїм досвідом невдалого вибору офісного вбрання. У відео, яке стало вірусним на платформі TikTok і набрало понад 1,3 мільйона переглядів, 30-річна жінка розповіла, що пошкодувала про те, що одягла мініспідницю на роботу.

Бет опублікувала старий ролик, в якому зображена в білій міні-спідниці, і поставила запитання: "Чи не занадто вона коротка для офісу?" Пізніше вона сама дала відповідь: "Так, вона занадто коротка! Ви будете виділятися серед колег, почуватиметеся ніяково весь день і шкодуватимете про це".

За словами Бет, така проблема особливо актуальна для високих дівчат. У коментарях вона попросила своїх глядачів нагадати їй ніколи більше не вдягати цю спідницю на роботу і порекомендувати варіанти більш відповідних спідниць, які залишаються стильними, але не викликають дискомфорту.

Історія викликала бурхливе обговорення в соцмережах. Багато хто підтримав Бет, погодившись, що її спідниця не підходить для робочого дрес-коду.

"Це явно не для роботи", — написав один із користувачів, який працює в уряді.

Однак інші жінки зазначили, що часто носять спідниці такої довжини на роботу і не відчувають проблем.

Бет зазначила, що в Австралії, особливо влітку, короткі спідниці не рідкість навіть у корпоративному середовищі. Однак вона зізналася, що особисто їй було незручно носити це вбрання.

"Мій офіс досить невимушений, тож ніхто навіть не звернув уваги. Але мені було ніяково рухатися, вставати або ходити по офісу, і я пошкодувала, що не переодяглася", — зізналася вона.

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