Подружки натиснули на таємничу кнопку в громадському туалеті: що сталося далі (відео)

Інцидент стався в барі, де дві подруги помітили в туалеті загадкову кнопку і, рухомі цікавістю, вирішили натиснути на неї. Те, що сталося потім, викликало справжній ажіотаж серед користувачів соцмереж.

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У Сомерсеті (Англія) звичайне відвідування туалету несподівано перетворилося на танцювальну вечірку. Відео, опубліковане 8 жовтня 2023 року користувачем @rachellkew у TikTok, зібрало понад 17.7 мільйонів переглядів і викликало шквал коментарів.

Події розгорнулися в закладі Boom Battle Bar. Дві подруги, помітивши загадкову кнопку в туалеті, вирішили натиснути її. Реакція виявилася несподіваною: світло згасло, приміщення залилося неоновими вогнями, а кімната перетворилася на імпровізовану дискотеку. У захваті жінки почали стрибати й танцювати, насолоджуючись раптовим шоу.

"POV: Ви не перевірили, чи є хтось ще в туалеті, перш ніж натиснути на загадкову кнопку. Вибачте, якщо це були ви", — було підписано відео.

Ролик викликав бурю емоцій у коментарях. Підписники змагалися в дотепності:

"Уявіть, що ви боретеся за життя, а тут вмикається музика", "Я працював у Boom Battle Bar, і це відбувалося щодня", "Потрібно робити такі кнопки у всіх жіночих туалетах", "Уявіть, ви натискаєте на пожежну кнопку, а починається вечірка", "Якщо хтось у кабіні, то вони точно вийдуть танцювати зі штанами на щиколотках", — писали вони.

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