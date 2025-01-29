Міська влада продає громадський туалет, який можна переобладнати на житловий будинок (фото)

Власна влада Корнуолла, яка володіє громадським туалетом, вирішила продати його на аукціоні. Орієнтовна ціна лота становитиме від 10 000 фунтів стерлінгів, тобто 522 000 гривень в еквіваленті.

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В Англії на ринку нерухомості з'явилися громадські туалети, які можна купити приблизно за 520 тисяч гривень і зробити з них житлове приміщення. Про таку можливість повідомляє ресурс Luxury Property News.

Зазначається, що окремо розташована кам'яна будівля знаходиться в задній частині вулиці Lower Market у центрі містечка Пенрін графства Корнуолл. Заклад поділено на жіночу та чоловічу частини, а також обладнано туалетною кабіною для людей з обмеженими можливостями.

Раніше рада Корнуолла здавала туалети в оренду міській раді Пенріна, проте остання виявилася стурбованою утриманням цих громадських місць у належному стані після хвилі вандалізму, що прокотилася містечком у 2023 році. Після цього місцева рада ухвалила рішення повернути туалети Корнуолу, влада якого, зі свого боку, хоче продати туалети, що пустують, з молотка.

Значна частина будівель Пенріна датується епохою Тюдорів, Якова I та Георгіанської епохи, через що місто визнано важливою історичною зоною, і використання ділянки його майбутнім покупцем залежатиме від отримання необхідних дозволів для перепрофілювання будівлі під вид діяльності.

Орієнтовна ціна туалету на аукціоні складе від 10 000 до 15 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у Південному Вельсі виставили на продаж жіночий монастир Святої Терези з 27 спальними місцями, який раніше використовували як будинок для літніх людей. Він розташований у престижному житловому районі, з чудовими краєвидами на місцеву гавань і пляж.

Також Фокус писав, що така собі Пенні Вілбі живе в спеціально побудованому для неї крихітному дерев'яному будиночку в саду у батьків. Таким чином вона нібито живе не ними, але й не витрачає гроші на оренду.