У Британії туалет на парковці перетворили на житловий будинок і виставили на продаж (фото)

Старий паркувальний туалет, перероблений на міні-бунгало, виставлено на продаж за 110 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 6,2 млн гривень.

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Будівлю колишнього громадського туалету на стоянці автомобілів у Рамсгейті, графство Кент, можна використовувати як житлове або робоче приміщення, повідомляє британський портал нерухомості Rightmove.

Будівля, яка була громадським туалетом протягом 90 років, з 1930 по 2020 роки, розташована недалеко від центру міста.

У будинку є кухня, душова, вітальня і свій дворик розміром 2,70 м на 1,50 м.

При цьому об'єкт, хоча й придатний як житлове приміщення, останнім часом використовувався як манікюрний салон.

Будівля туалету на автостоянці у 2020 році Фото: Terence Painter Estate Agents

Бунгало розташоване за кілька хвилин ходьби від місцевої гавані. Неподалік від об'єкта розташовані школи, офіси і безліч житлових будинків.

Будівля, в якій нещодавно було замінено електропроводку, отримала дозвіл від місцевої влади на будівництво прибудови до першого поверху, а також установку столів і стільців, що може слугувати приміщенням для приймання їжі на винос.

Нагадаємо, влада Корнуолла вирішила продати на аукціоні громадський туалет. Заклад поділений на жіночу та чоловічу частини, а також обладнаний туалетною кабіною для людей з обмеженими можливостями.

Також Фокус писав, що в британському містечку Удімор у Східному Суссексі за приблизно за 53,2 млн грн продається будинок із невеликою злітно-посадковою смугою, ангаром для літаків, виноградником і виноробнею. Крім того, на 5 га землі є місце під пасовища і стайню.