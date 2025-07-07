Дороже "однушки": в Киеве цены на парковку бьют рекорды

В Киеве цены на паркоместа в жилых комплексах достигли рекордных значений — в отдельных случаях они уже превосходят стоимость однокомнатной квартиры.

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Особенно дорого автолюбителям обходится парковка в элитных районах. Об этом говорится в материале издания FBC.

Так, на Печерске цена может колебаться от $22 000 до $27 000, а у комплекса Tetris Hall 2 она доходит до $60 000. В центре столицы — в Шевченковском районе — стоимость варьируется от $18 000 до $24 000, а в некоторых локациях она достигает и $45 000.

Тем временем в более удаленных от центра районах столицы паркоместа остаются относительно доступными. Так, на Оболони, на Лукьяновке и Соломенке стоимость колеблется от $13 000 до $17 000. Еще дешевле — на Троещине, Святошине и Виноградаре, где цены стартуют от $7 500.

Эксперты объясняют рост стоимости парковочных мест сразу несколькими причинами. Во-первых, в Киеве стремительно увеличивается количество автомобилей — сейчас их насчитывается более 1,2 млн. Во-вторых, в старых жилых комплексах наблюдается острая нехватка паркомест, а застройщики все чаще экономят на строительстве подземных паркингов. Кроме того, введение новых штрафов за хаотичную парковку повышает спрос на легальные и удобные стоянки.

Немаловажную роль играет и инвестиционный интерес: паркоместа активно сдаются в аренду, принося владельцам 7–9% годовых.

Напомним, в Украине каждому третьему арендатору отказывают в съеме жилья из-за наличия детей или животных.

В 2025 году в Украине увеличились арендные бюджеты, но большинство людей ориентируются на жилье ценой до 10 000 гривен в месяц.