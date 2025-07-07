Дорожче за "однушку": у Києві ціни на паркування б'ють рекорди

У Києві ціни на паркомісця в житлових комплексах досягли рекордних значень — в окремих випадках вони вже перевершують вартість однокімнатної квартири.

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Особливо дорого автолюбителям обходиться паркування в елітних районах. Про це йдеться в матеріалі видання FBC.

Так, на Печерську ціна може коливатися від $22 000 до $27 000, а у комплексу Tetris Hall 2 вона доходить до $60 000. У центрі столиці — у Шевченківському районі — вартість варіюється від $18 000 до $24 000, а в деяких локаціях вона досягає і $45 000.

Тим часом у більш віддалених від центру районах столиці паркомісця залишаються відносно доступними. Так, на Оболоні, Лук'янівці та Солом'янці вартість коливається від $13 000 до $17 000. Ще дешевше — на Троєщині, Святошині та Виноградарі, де ціни стартують від $7 500.

Експерти пояснюють зростання вартості паркувальних місць одразу кількома причинами. По-перше, у Києві стрімко збільшується кількість автомобілів — зараз їх налічується понад 1,2 млн. По-друге, у старих житлових комплексах спостерігається гострий брак паркомісць, а забудовники все частіше економлять на будівництві підземних паркінгів. Крім того, введення нових штрафів за хаотичне паркування підвищує попит на легальні та зручні стоянки.

Важливу роль відіграє й інвестиційний інтерес: паркомісця активно здаються в оренду, приносячи власникам 7-9% річних.

Нагадаємо, в Україні кожному третьому орендарю відмовляють у винайманні житла через наявність дітей або тварин.

У 2025 році в Україні збільшилися орендні бюджети, але більшість людей орієнтуються на житло ціною до 10 000 гривень на місяць.