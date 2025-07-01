Ринок нерухомості: скільки готові платити українці за квартири

Українці змінили підхід до придбання та оренди нерухомості. Незважаючи на війну, що триває, багато хто вже пристосувався до нових реалій і переглянув свої фінансові пріоритети. У результаті намітилася явна тенденція: до купівлі житла тепер ставляться більш обачно, а орендні ставки зросли.

Related video

У 2025 році середній бюджет на купівлю квартири знизився порівняно з минулим роком. Основними причинами стали нестабільні доходи населення, зростання інфляції та високі відсоткові ставки за іпотекою, які все ще залишаються недоступними для більшості українців. Про це йдеться в дослідженні DIM.RIA.

Однак мотивація купити власне житло залишилася сильною. Найчастіше причинами для цього були бажання замінити оренду на власність (42% респондентів) і потреба змінити місце проживання з причин безпеки або роботу — 33%.

Скільки готові платити українці за квартири

Як і роком раніше, найбільшим попитом користуються квартири на вторинному ринку. Покупці вважають їх надійнішими, найчастіше вони розташовані ближче до центральних районів міст і нерідко пропонують зручніші умови для оформлення угоди.

На відміну від ринку купівлі нерухомості, орендні бюджети 2025 року збільшилися. Більшість українців, як і раніше, орієнтуються на житло вартістю до 10 000 грн на місяць, проте дедалі більше орендарів, особливо у великих містах і на заході країни, готові платити до 15 000 грн.

При цьому, навіть за умови збільшення бюджетів на оренду, 67% опитаних все одно стикаються з труднощами під час пошуку житла в межах бажаної суми.

Найпопулярнішими залишаються:

квартири на вторинному ринку — орендодавці швидко адаптуються до запитів;

новобудови — часто з вищою ціною, але кращим станом житла;

смарт-квартири — розглядаються переважно студентами або одинаками.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.