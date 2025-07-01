Рынок недвижимости: сколько готовы платить украинцы за квартиры

Украинцы изменили подход к приобретению и аренде недвижимости. Несмотря на продолжающуюся войну, многие уже приспособились к новым реалиям и пересмотрели свои финансовые приоритеты. В результате наметилась явная тенденция: к покупке жилья теперь относятся более осмотрительно, а арендные ставки выросли.

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В 2025 году средний бюджет на покупку квартиры снизился по сравнению с прошлым годом. Основными причинами стали нестабильные доходы населения, рост инфляции и высокие процентные ставки по ипотеке, которые все еще остаются недоступными для большинства украинцев. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

Однако мотивация купить собственное жилье осталась сильной. Чаще всего причинами для этого были желание заменить аренду на собственность (42% респондентов) и потребность сменить место жительства по причинам безопасности или работу — 33%.

Сколько готовы платить украинцы за квартиры

Как и годом ранее, наибольшим спросом пользуются квартиры на вторичном рынке. Покупатели считают их более надежными, чаще всего они расположены ближе к центральным районам городов и нередко предлагают более удобные условия для оформления сделки.

В отличие от рынка покупки недвижимости, арендные бюджеты в 2025 году увеличились. Большинство украинцев по-прежнему ориентируются на жилье стоимостью до 10 000 грн в месяц, однако все больше арендаторов, особенно в крупных городах и на западе страны, готовы платить до 15 000 грн.

При этом, даже при увеличении бюджетов на аренду, 67% опрошенных все равно сталкиваются с трудностями при поиске жилья в рамках желаемой суммы.

Самыми популярными остаются:

квартиры на вторичном рынке — арендодатели быстро адаптируются к запросам;

новостройки — часто с более высокой ценой, но лучшим состоянием жилья;

смарт-квартиры — рассматриваются преимущественно студентами или одиночками.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.