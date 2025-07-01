Українцям масово відмовляють в оренді житла: у чому причина

Через високі ціни, брак житла і жорстку конкуренцію на ринку оренди українці дедалі частіше стикаються з проявами дискримінації — через наявність дітей, домашніх тварин, статусу переселенця або навіть мови, якою вони спілкуються.

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Хоча упереджене ставлення зберігається, більшість орендарів демонструють відповідальну поведінку — відшкодовують збитки, підтримують порядок і намагаються знаходити компроміси. Проте перепони залишаються: кожен третій стикається з відмовою в оренді лише через наявність дитини або улюбленця. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

За результатами опитування, 57% орендарів стикалися з відмовою через наявність домашніх тварин, а 36% — через дітей. При цьому реальні випадки серйозної шкоди були рідкісними: тільки в 17% випадків тварини дійсно псували майно, а діти — лише у 8%.

На що звертають увагу орендодавці

Основні побоювання власників стосуються можливих пошкоджень ремонту (89%), неприємних запахів (22%) і шуму. Однак багато інцидентів вдавалося залагодити: частина орендарів самостійно усували наслідки або покривали витрати на ремонт.

Серед чинників, які турбують орендодавців під час здавання житла, на першому місці — кількість мешканців (89%), наявність шкідливих звичок (81%) і фінансова стабільність орендаря (78%).

На що звертають увагу орендодавці

Також увагу звертають на зовнішній вигляд, стать, вік, статус внутрішньо переміщеної особи і навіть мову спілкування. Після 2022 року зріс інтерес до автономності житла: наявність генераторів, автономного опалення та укриттів стала важливим критерієм. Крім того, 44% власників зізнаються, що під час вибору орендаря враховують його ставлення до війни.

Орендарі найчастіше стикаються з такими проблемами:

високі ціни на оренду — 82%;

конкуренція — 71%;

шахрайство — 37%;

невідповідність житла опису — 65%;

дискримінація за дітьми, тваринами, статусом ВПО або військового — понад третина опитаних

Нагадаємо, ЗМІ 15 травня писали, що в Україні різко змінилися ціни на житло. Найбільше подорожчали квартири в Одесі та Житомирі.

Видання Rzeczpospolita 6 травня писало, що українці вибилися в лідери з купівлі житла в Польщі. За словами старшого співробітника агентства Hamilton May Патріка П'єти, нерухомість у Варшаві здалася українцям дешевою порівняно з цінами в Києві до повномасштабного вторгнення.