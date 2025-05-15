В Україні різко змінилися ціни на житло: скільки тепер коштують квартири

У багатьох великих містах України забудовники переглянули ціни на однокімнатні квартири — здебільшого, у бік підвищення. Найбільше подорожчання помітне в Одесі: за останні пів року вартість нового житла тут зросла на 10%, досягнувши в середньому 46 400 гривень за квадратний метр.

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Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Загалом підвищення цін становило від 1% до 16%. За даними аналітиків великого спеціалізованого порталу, зростання вартості житла також спостерігається в таких містах:

Житомирі — на 10%;

Тернополі — на 7%;

Чернівцях, Чернігові — на 6%;

Івано-Франківську, Вінниці — на 5%;

Черкасах, Луцьку — на 4%;

Хмельницькому, Рівному — на 3%;

Ужгороді, Миколаєві — на 2%;

Києві, Кропивницькому — на 1%.

Водночас у трьох містах відзначено зниження вартості однокімнатних квартир. За інформацією аналітиків, ідеться про такі населені пункти:

Харків — ціни знизилися на 4%;

Львів — на 2%;

Дніпро — на 1%.

У середньому на первинному ринку України вартість однокімнатних квартир варіюється від 25 500 до 55 400 гривень за квадратний метр. Найдоступніші пропозиції зафіксовані в Запоріжжі — приблизно 25 500 грн/кв.м.

До числа регіонів із найпривабливішими цінами також входять:

Суми — в середньому, 26 000 грн за "квадрат";

Хмельницький — 28 600 за "квадрат";

Харків — 27 900 за "квадрат";

Миколаїв — 29 100 грн за "квадрат".

Найдорожче у Львові — в середньому, 55 400 грн/кв.м доларів. А крім того, в:

Києві — 53 500 грн за "квадрат";

Ужгороді — 47 700 грн за "квадрат";

Одесі — 46 400 грн за "квадрат";

Дніпрі — 44 800 грн за "квадрат".

Нагадаємо, середня зарплата в Польщі досягла історичного рекорду.

Фокус також писав про те, що українці можуть отримати компенсацію за зруйноване від обстрілів житло.