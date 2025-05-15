В Україні різко змінилися ціни на житло: скільки тепер коштують квартири
У багатьох великих містах України забудовники переглянули ціни на однокімнатні квартири — здебільшого, у бік підвищення. Найбільше подорожчання помітне в Одесі: за останні пів року вартість нового житла тут зросла на 10%, досягнувши в середньому 46 400 гривень за квадратний метр.
Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".
Загалом підвищення цін становило від 1% до 16%. За даними аналітиків великого спеціалізованого порталу, зростання вартості житла також спостерігається в таких містах:
- Житомирі — на 10%;
- Тернополі — на 7%;
- Чернівцях, Чернігові — на 6%;
- Івано-Франківську, Вінниці — на 5%;
- Черкасах, Луцьку — на 4%;
- Хмельницькому, Рівному — на 3%;
- Ужгороді, Миколаєві — на 2%;
- Києві, Кропивницькому — на 1%.
Водночас у трьох містах відзначено зниження вартості однокімнатних квартир. За інформацією аналітиків, ідеться про такі населені пункти:
- Харків — ціни знизилися на 4%;
- Львів — на 2%;
- Дніпро — на 1%.
У середньому на первинному ринку України вартість однокімнатних квартир варіюється від 25 500 до 55 400 гривень за квадратний метр. Найдоступніші пропозиції зафіксовані в Запоріжжі — приблизно 25 500 грн/кв.м.
До числа регіонів із найпривабливішими цінами також входять:
- Суми — в середньому, 26 000 грн за "квадрат";
- Хмельницький — 28 600 за "квадрат";
- Харків — 27 900 за "квадрат";
- Миколаїв — 29 100 грн за "квадрат".
Найдорожче у Львові — в середньому, 55 400 грн/кв.м доларів. А крім того, в:
- Києві — 53 500 грн за "квадрат";
- Ужгороді — 47 700 грн за "квадрат";
- Одесі — 46 400 грн за "квадрат";
- Дніпрі — 44 800 грн за "квадрат".
Нагадаємо, середня зарплата в Польщі досягла історичного рекорду.
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