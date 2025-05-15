В Украине резко изменились цены на жилье: сколько теперь стоят квартиры
Во многих крупных городах Украины застройщики пересмотрели цены на однокомнатные квартиры — в основном, в сторону повышения. Больше всего подорожание заметно в Одессе: за последние полгода стоимость нового жилья здесь выросла на 10%, достигнув в среднем 46 400 гривен за квадратный метр.
Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".
В целом повышение цен составило от 1% до 16%. По данным аналитиков крупного специализированного портала, рост стоимости жилья также наблюдается в следующих городах:
- Житомире – на 10%;
- Тернополе – на 7%;
- Черновцах, Чернигове – на 6%;
- Ивано-Франковске, Виннице – на 5%;
- Черкассах, Луцке – на 4%;
- Хмельницком, Ривне – на 3%;
- Ужгороде, Николаеве – на 2%;
- Киеве, Кропивницком – на 1%.
В то же время в трёх городах отмечено снижение стоимости однокомнатных квартир. По информации аналитиков, речь идёт о следующих населённых пунктах:
- Харьков – цены снизились на 4%;
- Львов – 2%;
- Днепр – на 1%.
В среднем на первичном рынке Украины стоимость однокомнатных квартир варьируется от 25 500 до 55 400 гривен за квадратный метр. Самые доступные предложения зафиксированы в Запорожье — примерно 25 500 грн/кв.м.
В число регионов с наиболее привлекательными ценами также входят:
- Сумы – в среднем, 26 000 грн за "квадрат";
- Хмельницкий – 28 600 за "квадрат";
- Харьков – 27 900 за "квадрат";
- Николаев – 29 100 грн за "квадрат".
Дороже всего во Львове – в среднем, 55 400 грн/кв.м долларов. А кроме того, в:
- Киеве – 53 500 грн за "квадрат";
- Ужгороде – 47 700 грн за "квадрат";
- Одессе – 46 400 грн за "квадрат";
- Днепре – 44 800 грн за "квадрат".
Напомним, средняя зарплата в Польше достигла исторического рекорда.
Фокус также писал о том, что украинцы могут получить компенсацию за разрушенное от обстрелов жилье.