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Экономика

В Украине резко изменились цены на жилье: сколько теперь стоят квартиры

жилье
Фото: Pexels | В Украине резко изменились цены на жилье

Во многих крупных городах Украины застройщики пересмотрели цены на однокомнатные квартиры — в основном, в сторону повышения. Больше всего подорожание заметно в Одессе: за последние полгода стоимость нового жилья здесь выросла на 10%, достигнув в среднем 46 400 гривен за квадратный метр.

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Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В целом повышение цен составило от 1% до 16%. По данным аналитиков крупного специализированного портала, рост стоимости жилья также наблюдается в следующих городах:

  • Житомире – на 10%;
  • Тернополе – на 7%;
  • Черновцах, Чернигове – на 6%;
  • Ивано-Франковске, Виннице – на 5%;
  • Черкассах, Луцке – на 4%;
  • Хмельницком, Ривне – на 3%;
  • Ужгороде, Николаеве – на 2%;
  • Киеве, Кропивницком – на 1%.

В то же время в трёх городах отмечено снижение стоимости однокомнатных квартир. По информации аналитиков, речь идёт о следующих населённых пунктах:

  • Харьков – цены снизились на 4%;
  • Львов – 2%;
  • Днепр – на 1%.

В среднем на первичном рынке Украины стоимость однокомнатных квартир варьируется от 25 500 до 55 400 гривен за квадратный метр. Самые доступные предложения зафиксированы в Запорожье — примерно 25 500 грн/кв.м.

В число регионов с наиболее привлекательными ценами также входят:

  • Сумы – в среднем, 26 000 грн за "квадрат";
  • Хмельницкий – 28 600 за "квадрат";
  • Харьков – 27 900 за "квадрат";
  • Николаев – 29 100 грн за "квадрат".

Дороже всего во Львове – в среднем, 55 400 грн/кв.м долларов. А кроме того, в:

  • Киеве – 53 500 грн за "квадрат";
  • Ужгороде – 47 700 грн за "квадрат";
  • Одессе – 46 400 грн за "квадрат";
  • Днепре – 44 800 грн за "квадрат".

Напомним, средняя зарплата в Польше достигла исторического рекорда.

Фокус также писал о том, что украинцы могут получить компенсацию за разрушенное от обстрелов жилье.