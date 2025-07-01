Украинцам массово отказывают в аренде жилья: в чем причина

Из-за высоких цен, нехватки жилья и жесткой конкуренции на рынке аренды украинцы все чаще сталкиваются с проявлениями дискриминации — из-за наличия детей, домашних животных, статуса переселенца или даже языка, на котором они общаются.

Related video

Хотя предвзятое отношение сохраняется, большинство арендаторов демонстрируют ответственное поведение — возмещают ущерб, поддерживают порядок и стараются находить компромиссы. Тем не менее, преграды остаются: каждый третий сталкивается с отказом в аренде лишь из-за наличия ребенка или питомца. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

По результатам опроса, 57% арендаторов сталкивались с отказом из-за наличия домашних животных, а 36% — из-за детей. При этом реальные случаи серьезного ущерба были редкими: только в 17% случаев животные действительно портили имущество, а дети — лишь в 8%.

На что обращают внимание арендодатели

Основные опасения владельцев касаются возможных повреждений ремонта (89%), неприятных запахов (22%) и шума. Однако многие инциденты удавалось уладить: часть арендаторов самостоятельно устраняли последствия или покрывали расходы на ремонт.

Среди факторов, которые беспокоят арендодателей при сдаче жилья, на первом месте — количество проживающих (89%), наличие вредных привычек (81%) и финансовая стабильность арендатора (78%).

На что обращают внимание арендодатели

Также внимание обращается на внешний вид, пол, возраст, статус внутренне перемещённого лица и даже язык общения. После 2022 года возрос интерес к автономности жилья: наличие генераторов, автономного отопления и укрытий стало важным критерием. Кроме того, 44% владельцев признаются, что при выборе арендатора учитывают его отношение к войне.

Арендаторы чаще всего сталкиваются с такими проблемами:

высокие цены на аренду — 82%;

конкуренция — 71%;

мошенничество — 37%;

несоответствие жилья описанию — 65%;

дискриминация по детям, животным, статусу ВПЛ или военного — более трети опрошенных

Напомним, СМИ 15 мая писали, что в Украине резко изменились цены на жилье. Больше всего подорожали квартиры в Одессе и Житомире.

Издание Rzeczpospolita 6 мая писало, что украинцы выбились в лидеры по покупке жилья в Польше. По словам старшего сотрудника агентства Hamilton May Патрика Пьеты, недвижимость в Варшаве показалась украинцам дешевой по сравнению с ценами в Киеве до полномасштабного вторжения.