Дорожче, ніж середня орендна плата за житло: паркомісце в Лондоні здається за 950 фунтів

У будівлі 50-поверхового житлового будинку Principal Tower у столиці Великої Британії паркувальне місце можна взяти в оренду за 11 500 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 650 120 гривень на рік.

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Орендна плата за паркувальне місце в будинку на 298 квартир становить 950 фунтів, інакше кажучи 53 705 грн на місяць, що істотно більше, ніж середня орендна плата за житло у Великій Британії, пише портал Luxury Property News.

Підраховано, що середньостатистичний орендар у Великій Британії платить за квартиру або будинок 745 фунтів стерлінгів на місяць, що еквівалентно 42 116 гривням. Таким чином, стоянка там обійдеться на 205 фунтів або ж приблизно на 11 600 гривень дорожче.

Водієві, який готовий платити за місце площею всього дев'ять квадратних метрів, також необхідно буде внести депозит у розмірі 1097 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 62 015 гривень.

Парковка в Principal Tower

"Гараж" розташовується в підземному приміщенні будівлі, що охороняється, для доступу в яке необхідний спеціальний індивідуальний брелок.

Парковка в Principal Tower

До речі, як зазначають на порталі, за пентхаус із трьома спальнями в Principal Tower доведеться заплатити 9,9 млн фунтів стерлінгів, або ж близько 560 млн гривень.

Нагадаємо, старий туалет на парковці в Рамсгейті, графство Кент, перероблений на міні-бунгало, виставлено на продаж за 110 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 6,2 млн гривень. У будинку є кухня, душова, вітальня і свій маленький дворик.

Тим часом, як писав Фокус, ціни на паркомісця в житлових комплексах Києва досягли рекордних значень і в окремих випадках вони вже перевершують вартість однокімнатної квартири.