Курйозний випадок із паркуванням в Одесі: водій BMW заплатить 835 тисяч гривень (відео)

Одесит залишав машину на парковці торгово-розважального центру "Гагарін Плаза", але не платив за послуги. Йому нарахували понад 835 тисяч гривень боргу.

Чоловік поставив рекорд за зібраними штрафами за паркування. Настільки значна сума накопичилася майже за 1 рік, відео з коментарями з 'явилося в місцевих пабліках.

Про заборгованість водій дізнався, коли перевіряв дані в терміналі оплати паркування. Видно, що за 348 днів апарат нарахував таку суму. Якщо порахувати, вийде, що день паркування біля ТРК коштує 2400 гривень. Місяць цілодобового паркування обійдеться в 72 тисячі гривень.

Місцеві ЗМІ писали, що чоловік паркував автомобіль BMW в елітному районі Аркадія і вперше здобув популярність, коли зібрав понад 500 тисяч гривень за стоянку.

Ціна паркування на приватних майданчиках Аркадії вища за середню по місту за ставкою 30 грн/год, тому водієві й нарахували таку суму, зазначали журналісти.

Разом із чоловіком біля апарата стояла жінка і під час перевірки рахунку вони реагували на цифри досить спокійно. Жінка сміялася і запитувала, яким чином тепер виплатити цю суму.

Користувачі соцмереж обурилися ситуацією. Адміністрація торгового центру, щонайменше, мала б поставити запитання, чому автомобіль так довго стояв на парковці і власник його не забирав.

Дехто писав, що автомобіль слід було відігнати на штрафмайданчик за порушення правил паркування і надати поліції фіксацію на фото або відео.

