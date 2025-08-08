В Україні хочуть надати більше часу для оплати штрафів за порушення ПДР

Оплатити штраф за порушення ПДР в Україні можна буде впродовж 15 днів. Збільшити строки оплати пропонує Кабінет міністрів.

Уряд підготував відповідний проєкт закону №13614, який уже зареєстровано у Верховній Раді. Він вносить зміни до Кодексу Україні про адміністративні правопорушення.

Законопроєкт збільшує строк оплати штрафу за порушення Правил дорожнього руху з 10 до 15 календарних днів. Крім того, термін виконання постанови у випадку несплати зростає із 30 днів до 3 місяців.

У пояснювальній записці автори законопроєкту вказують, що строк оплати штрафу в 10 днів є коротшим, аніж для інших виконавчих документів в Україні. Після завершення цього терміну сума штрафу зростає вдвічі. Примітно, що у випадку оскарження постанови уже дається строк у 15 днів.

Зазначається, що збільшення строку оплати дозволить забезпечити невідворотність покарання за порушення ПДР і при цьому зменшить навантаження на судову систему України. До того ж, це зменшить кількість випадків оплати збільшених удвічі штрафів, тобто полегшить життя водіям.

