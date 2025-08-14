Без обліку в ТЦК і МВС: в Україні спростили продаж автомобілів

Кабінет міністрів спростив продаж авто з пробігом. Тепер торгівельні організації не повинні реєструвати транспортні засоби в сервісних центрах МВС чи ТЦК.

Відповідний закон Верховна Рада проголосувала у кінці минулого року, а тепер уряд прийняв постанову, яка вводить його в дію. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Нові правила дозволяють організаціям, які продають авто (автосалони, майданчики з продажу машин), викуповувати вживані автомобілі не як транспортні засоби, а як товар. На практиці це значить, що "проміжна" постановка авто на облік у сервісному центрі МВС та ТСК і СЦ уже не потрібна.

Таким чином уряд полегшив життя, передусім, торговцям авто з пробігом та дилерам, у яких діє схема trade-in (обмін старого авто на нове з доплатою). Раніше вони мусили спочатку реєструвати авто на себе, а потім знімати з обліку перед продажем. Через це ринок вживаних авто в Україні на 99% перебував у тіні й держава недоотримувала податки.

Варто відзначити, що аналогічні правила торгівлі авто з пробігом уже давно діють у США, Канаді та країнах Євросоюзу. Дилери скуповують вживані машини без постановки на облік, а реєструють їх уже покупці.

