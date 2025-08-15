Завіз Ferrari для росіянина: поліція викрила ексчиновника оборонного підприємства (фото)

Колишній український чиновник допоміг громадянину РФ заволодіти суперкаром Ferrari Roma. Недешеве авто завезли в Україну під час дії нульового розмитнення.

Купе Ferrari Roma 2020 року за $221 тис. стало найдорожчою моделлю, яку завезли в Україну в період дії безкоштовного розмитнення авто у 2020 році. Виявилося, що суперкар призначався для громадянина Росії, а у схемі задіяний адвокат та колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора держпідприємства Міністерства оборони. Про це повідомляє Національна поліція.

Ціна Ferrari Roma склала 221 тис. доларів Фото: Національна поліція

Суперкар Ferrari Roma завезли до України 3 травня 2022 року, зареєстрували на підставну особу і вже 7 травня вивезли до Парижу.

Слідство встановило, що в ЄС недешеве авто передали у користування за довіреністю громадянину РФ. Саме росіянин оплатив Ferrari Roma у автосалоні в Німеччині перед доставкою автомобіля до України, а колишній чиновник вніс лише 1500 євро.

Авто дуже швидко вивезли з України Фото: Національна поліція

Підозрюваний ж виступив власником суперкара лише формально і навіть не був знайомим із громадянином Росії. За даними Офісу Генпрокурора, через таку схему вдалося уникнути понад обов’язкових платежів на понад 63 000 євро.



Крім того, зазначається, що чиновник не вніс суперкар Ferrari Roma у свою декларацію за 2022 рік. Крім того, виявлено інші факти недостовірного декларування.

Фігуранту справи загрожує ув'язнення на строк до 2 років Фото: Національна поліція

Слідчі повідомили ексчиноінику про підозру за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації в особливо великих розмірах). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 2 років та заборона обіймати певні посади. На Ferrari Roma, який перебуває за межами України, накладено арешт і діє заборона на його відчуження.

За інформацією сайту "Цензор.нет", мова йде про Валентина Слободянюка, який раніше обіймав посаду виконувача обов’язків директора державпідприємства Міноборони "Оборонавторемсервіс".

