Легенда 70-х: у Києві помітили раритетний колекційний Porsche відомого депутата (фото)

У Києві сфотографували дуже рідкісний Porsche 911 Turbo 1979 року. Вінтажний 300-сильний спорткар відреставрований до ідеального стану та доопрацьований.

В Україні надзвичайно мало купе Porsche 911 Turbo першого покоління (930 кузов) та й взагалі модель раритетна — із 1975 по 1989 рік виготовлено лише 21,5 тис. таких авто. Світлини культового спорткара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Спорткар комплектували 3,3-літровою 300-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Перший Porsche 911 Turbo 930 – культова модель, яка популяризувала турбонаддув у серійних авто. Купе 1979 року комплектували 3,3-літровою опозитною турбошісткою на 300 к. с., яка дозволяла розганятися до 100 км/год за 5,2 с і розвинути 260 км/год.

Ззаду встановлено велике антикрило Фото: Topcars UA

Від стандартного купе Porsche 911 версія Turbo вирізняється великим антикрилом та розширеними задніми крилами. Конкретно це авто також має обвіс та широкі шини Nankang.

Спорткар може належати депутату Гео Леросу Фото: Topcars UA

За інформацією сайту ТопЖир, цей спорткар Porsche 911 Turbo 1979 року із "красивими" номерами може належати режисерові та народному депутатові Гео Леросу. Авто такої ж моделі та року випуску вказане в його декларації: воно придбане в 2023 році за 532 000 гривень, а в березні 2024 року для нього купили нові двигун та коробку передач за 328 000 гривень.

