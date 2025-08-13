Їх випустили лише 507: у Києві помітили швидкісний заряджений BMW 90-х (фото)

У Києві сфотографували седан BMW 5 Series 1991 року в зарядженій версії від Alpina. Рідкісне лімітоване авто свого часу було швидшим за Ferrari.

BMW Alpina B10 BiTurbo (саме так назвали седан) – справжній раритет, адже зібрали лише 507 таких авто. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Виготовили лише 507 седанів BMW Alpina B10 BiTurbo Фото: Topcars UA

В основі авто лежить культовий седан BMW 5 Series E34, причому версія від Alpina навіть швидша за заряджений варіант M5. Авто оснастили 3,5-літровою турбошісткою, яка розвиває 360 к. с. та 520 Нм.

Із 5-ступінчастою механічною КПП BMW Alpina B10 BiTurbo стартує до 100 км/год за 5,6 с і здатен розвинути 290 км/год. На початку 90-х суперкари Ferrari 348 чи Mondial були повільнішими. Крім того, седан отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску з амортизаторами Bilstein та покращені гальма.

Седан здатен розвинути 290 км/год Фото: Topcars UA

Від стандартного BMW 5 Series E34 варіант Alpina B10 BiTurbo відрізняється інакшим переднім бампером та заднім антикрилом. Звісно ж, встановлені фірмові колісні диски Alpina, а боковини прикрашені золотистою графікою. У салоні встановлені спортивні кермо та крісла.

