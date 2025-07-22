Їх випустили лише 300: в Україні помітили заряджений BMW вартістю понад $100 000 (фото)

В Одесі сфотографували BMW 4 Series Gran Coupe 2023 року у 495-сильній версії Alpina. Лімітований заряджений ліфтбек здатен розвинути 300 км/год.

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Новий Alpina B4 Gran Coupe (саме так називається модель) коштує понад 100 000 доларів і є рідкістю на наших дорогах. Фото зарядженого авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 495-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Alpina виконує тюнінг BMW із 70-х років. Продукція цієї компанії є дрібносерійним ексклюзивом. Alpina B4 – найпотужніша та найшвидша модифікація BMW 4 Series Gran Coupe. У 2023 році випустили лише 300 таких ліфтбеків, а конкретно це авто – 267-е в серії.

Салон оздобили дорогою шкірою Фото: Topcars UA

Повнопривідний BMW Alpina B4 Gran Coupe оснащений рядною 3,0-літровою турбошісткою на 495 к. с. та 730 Н∙м. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 3,7 с, а максимальна швидкість становить 301 км/год.

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Середня витрата пального становить 9,8 л на 100 км. Також доопрацьовано ходову та гальма автомобіля.

Alpina B4 Gran Coupe здатен розвинути 301 км/год Фото: Topcars UA

Відрізнити Alpina B4 від BMW 4 Series Gran Coupe можна за зміненими бамперами, обвісом, невеликим заднім спойлером та фірмовими 20-дюймовими дисками. У салоні встановили спортивні сидіння, а в оздобленні використано дорогу шкіру.

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