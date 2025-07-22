Их выпустили всего 300: в Украине заметили заряженный BMW стоимостью более $100 000 (фото)

В Одессе сфотографировали BMW 4 Series Gran Coupe 2023 года в 495-сильной версии Alpina. Лимитированный заряженный лифтбек способен развить 300 км/ч.

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Новый Alpina B4 Gran Coupe (именно так называется модель) стоит более 100 000 долларов и является редкостью на наших дорогах. Фото заряженного авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 495-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Alpina выполняет тюнинг BMW с 70-х годов. Продукция этой компании является мелкосерийным эксклюзивом. Alpina B4 — самая мощная и быстрая модификация BMW 4 Series Gran Coupe. В 2023 году выпустили всего 300 таких лифтбэков, а конкретно это авто — 267-е в серии.

Салон украсили дорогой кожей Фото: Topcars UA

Полноприводный BMW Alpina B4 Gran Coupe оснащен рядной 3,0-литровой турбошестерней на 495 л. с. и 730 Н∙м. С 8-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,7 с, а максимальная скорость составляет 301 км/ч.

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Средний расход топлива составляет 9,8 л на 100 км. Также доработана ходовая и тормоза автомобиля.

Alpina B4 Gran Coupe способен развить 301 км/ч Фото: Topcars UA

Отличить Alpina B4 от BMW 4 Series Gran Coupe можно по измененным бамперам, обвесу, небольшому заднему спойлеру и фирменным 20-дюймовым дискам. В салоне установили спортивные сиденья, а в отделке использована дорогая кожа.

Между прочим, недавно в Украину привезли редкие BMW Alpina 80-х и 90-х годов.

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