Их выпустили всего 507: в Киеве заметили скоростной заряженный BMW 90-х (фото)

В Киеве сфотографировали седан BMW 5 Series 1991 года в заряженной версии от Alpina. Редкое лимитированное авто в свое время было быстрее Ferrari.

BMW Alpina B10 BiTurbo (именно так назвали седан) — настоящий раритет, ведь собрали всего 507 таких авто. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Изготовили всего 507 седанов BMW Alpina B10 BiTurbo Фото: Topcars UA

В основе авто лежит культовый седан BMW 5 Series E34, причем версия от Alpina даже быстрее заряженного варианта M5. Авто оснастили 3,5-литровой турбошестерней, которая развивает 360 л.с. и 520 Нм.

С 5-ступенчатой механической КПП BMW Alpina B10 BiTurbo стартует до 100 км/ч за 5,6 с и способен развить 290 км/ч. В начале 90-х суперкары Ferrari 348 или Mondial были медленнее. Кроме того, седан получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску с амортизаторами Bilstein и улучшенные тормоза.

Седан способен развить 290 км/ч Фото: Topcars UA

От стандартного BMW 5 Series E34 вариант Alpina B10 BiTurbo отличается иным передним бампером и задним антикрылом. Конечно же, установлены фирменные колесные диски Alpina, а боковины украшены золотистой графикой. В салоне установлены спортивные руль и кресла.

