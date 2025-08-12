В Украине заметили мощный кроссовер Lamborghini с ярким тюнингом (фото)

В Одессе сфотографировали яркий кроссовер Lamborghini Urus. Недешевое авто с мощным V8 получило интересный тюнинг от известного ателье.

Related video

Тюнинг Lamborghini Urus довольно популярен в мире, однако в Украине таких авто немного. Фотографии спортивного кроссовера опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Кроссовер Lamborghini Urus получил тюнинг-пакет Soft Kit от немецкого ателье Mansory. Он включает обвес, массивный задний диффузор и карбоновый капот. Кроме того, установлены особые колесные диски с низкопрофильной резиной и широкие наконечники выхлопных труб.

Сзади появился массивный диффузор Фото: Topcars UA

Как известно, в Mansory также за доплату предлагают и антикрыло, и более дорогую отделку салона кожей и карбоном, и тюнинг-пакеты, которые могут увеличить мощность двигателя до 745, 820 или даже 900 сил.

Важно

Расход 5,6 л/100 км и фирменная палатка: в Киеве заметили раритетный кроссовер Jeep (фото)

Напомним, что стандартный дорестайлинговый кроссовер Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо, который развивает 650 л. с. и 850 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а до 200 км/ч — за 12,8 с. Максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Между прочим, недавно в Украине разбили кроссовер Lamborghini Urus. Авто потеряло управляемость на трассе в дождь.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили новейший спортивный электрокроссовер Smart.