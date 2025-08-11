Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Расход 5,6 л/100 км и фирменная палатка: в Киеве заметили раритетный кроссовер Jeep (фото)

Jeep Avenger The North Face
Выпущено всего 4806 Jeep Avenger The North Face | Фото: Topcars UA

В Киеве сфотографировали новый Jeep Avenger в редкой лимитированной версии The North Face. Компактный полноприводный кроссовер отличается особым дизайном и оснащен экономичной гибридной установкой.

Related video

Кроссовер выпустили тиражом в 4806 экземпляров (4806 м — высота горы Монблан). Цена Jeep Avenger The North Face в Украине составляет 1 441 700 гривен. Фото лимитированного автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Jeep Avenger 4xe
Кроссовер оснащен полным приводом и гибридной установкой
Фото: Topcars UA

Новый Jeep Avenger 2025 в исполнении The North Face отличается от стандартной модели особым декором на кузове и иными 18-дюймовыми дисками, а в его салоне изменена отделка и добавлены ярко-оранжевые вставки.

Салон Jeep Avenger The North Face
В салоне появились оранжевые вставки
Фото: Topcars UA

К тому же, комплектация Jeep Avenger The North Face расширена — есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера, навигация, подогрев сидений, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Кроме того, кроссоверу предлагается фирменная палатка.

Важно
Нового конкурента Cadillac Escalade от Jeep рассекретили до презентации (видео)
Нового конкурента Cadillac Escalade от Jeep рассекретили до презентации (видео)

Новый Jeep Avenger The North Face доступен только в полноприводном исполнении 4xe. 1,2-литровый 136-сильный турбомотор дополнен "мягкой" гибридной установкой.

Jeep Avenger 4xe The North Face
Кузов украсили особым декором
Фото: Topcars UA

Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, а максимальная скорость составляет 194 км/ч. Средний расход топлива — 5,6-5,7 л/100 км. Для бездорожья Jeep Avenger 4xe The North Face кроссоверу увеличили клиренс до 210 мм и добавили набор режимов езды.

Между прочим, недавно в Киеве появился новейший спортивный электрокроссовер Smart.

Также Фокус писал, что на украинский рынок вышел семейный кроссовер Citroen за $20 000.