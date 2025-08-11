Расход 5,6 л/100 км и фирменная палатка: в Киеве заметили раритетный кроссовер Jeep (фото)

В Киеве сфотографировали новый Jeep Avenger в редкой лимитированной версии The North Face. Компактный полноприводный кроссовер отличается особым дизайном и оснащен экономичной гибридной установкой.

Кроссовер выпустили тиражом в 4806 экземпляров (4806 м — высота горы Монблан). Цена Jeep Avenger The North Face в Украине составляет 1 441 700 гривен. Фото лимитированного автомобиля опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Кроссовер оснащен полным приводом и гибридной установкой Фото: Topcars UA

Новый Jeep Avenger 2025 в исполнении The North Face отличается от стандартной модели особым декором на кузове и иными 18-дюймовыми дисками, а в его салоне изменена отделка и добавлены ярко-оранжевые вставки.

В салоне появились оранжевые вставки Фото: Topcars UA

К тому же, комплектация Jeep Avenger The North Face расширена — есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера, навигация, подогрев сидений, электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности. Кроме того, кроссоверу предлагается фирменная палатка.

Новый Jeep Avenger The North Face доступен только в полноприводном исполнении 4xe. 1,2-литровый 136-сильный турбомотор дополнен "мягкой" гибридной установкой.

Кузов украсили особым декором Фото: Topcars UA

Разгон до 100 км/ч занимает 9,5 с, а максимальная скорость составляет 194 км/ч. Средний расход топлива — 5,6-5,7 л/100 км. Для бездорожья Jeep Avenger 4xe The North Face кроссоверу увеличили клиренс до 210 мм и добавили набор режимов езды.

