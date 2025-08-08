Цена $20000 и большой багажник: в Украине появился новый семейный кроссовер Citroen (фото)

На украинский рынок выходит новый Citroen C3 Aircross. Модель претерпела кардинальные изменения и стала недорогим семейным кроссовером с небедной комплектацией и вместительным багажником.

Кроссовер Citroen C3 Aircross уже поступил в продажу в Украине. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Citroen.

Авто предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Stellantis

Новый Citroen C3 Aircross подрос до 4,3 м в длину и отличается рубленым дизайном с высоким капотом и рельефными боковинами. Кромовер имеет немалый (200 мм) клиренс и защитный пластиковый обвес.

В салоне Citroen C3 Aircross установили узкий цифровой щиток приборов и большой 10,25-дюймовый тачскрин. Модель дебютировала в пятиместном исполнении (существует также семиместный вариант) с большим багажником объемом 460-1600 л.

Базовая комплектация включает два экрана на передней панели Фото: Stellantis

Базовый кроссовер Citroen C3 Aircross Plus стоит от 835 000 гривен ($20 000) и получил светодиодные фары, климат-контроль, камеру, парктроник, датчики света и дождя.

Новый Citroen C3 Aircross дебютировал в Украине с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 сил и 6-ступенчатой механической КПП. Он расходует в среднем 5,2 л/100 км.

Объем багажника составляет 460-1600 л Фото: Citroen

Со временем появится 136-сильный "мягкий" гибрид Citroen C3 Aircross с роботом и расходом 4,5 л на 100 км. К тому же, его предложат в более богатой комплектации Max.

Между прочим, недавно на европейский рынок вышел старший кроссовер Citroen C5 Aircross.

Также Фокус писал, что в Украине появился новый семейный кроссовер Peugeot.