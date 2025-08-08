Ціна $20000 і великий багажник: в Україні з'явився новий сімейний кросовер Citroen (фото)

На український ринок виходить новий Citroen C3 Aircross. Модель зазнала кардинальних змін і стала недорогим сімейним кросовером із небідною комплектацією та містким багажником.

Кросовер Citroen C3 Aircross уже надійшов у продаж в Україні. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Citroen.

Авто запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Stellantis

Новий Citroen C3 Aircross підріс до 4,3 м завдовжки та вирізняється рубаним дизайном із високим капотом та рельєфними боковинами. Кромовер має чималий (200 мм) кліренс та захисний пластиковий обвіс.

У салоні Citroen C3 Aircross встановили вузький цифровий щиток приладів та великий 10,25-дюймовий тачскрін. Модель дебютувала у п’ятимісному виконанні (існує також семимісний варіант) із великим багажником об’ємом 460-1600 л.

Базова комплектація включає два екрани на передній панелі Фото: Stellantis

Базовий кросовер Citroen C3 Aircross Plus коштує від 835 000 гривень ($20 000) і отримав світлодіодні фари, клімат-контроль, камеру, парктронік, датчики світла та дощу.

Новий Citroen C3 Aircross дебютував в Україні з 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 сил та 6-ступінчастою механічною КПП. Він витрачає у середньому 5,2 л/100 км.

Об'єм багажника становить 460-1600 л Фото: Citroen

Згодом з'явиться 136-сильний "м’який" гібрид Citroen C3 Aircross із роботом та витратою 4,5 л на 100 км. До того ж, його запропонують у багатшій комплектації Max.

Між іншим, нещодавно на європейський ринок вийшов старший кросовер Citroen C5 Aircross.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився новий сімейний кросовер Peugeot.