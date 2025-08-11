Витрата 5,6 л/100 км і фірмовий намет: у Києві помітили раритетний кросовер Jeep (фото)

У Києві сфотографували новий Jeep Avenger у рідкісній лімітованій версії The North Face. Компактний повнопривідний кросовер вирізняється особливим дизайном та оснащений економічною гібридною установкою.

Related video

Кросовер випустили накладом у 4806 екземплярів (4806 м – висота гори Монблан). Ціна Jeep Avenger The North Face в Україні становить 1 441 700 гривень. Фото лімітованого автомобіля опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s._ua в Instagram.

Кросовер оснащений повним приводом і гібридною установкою Фото: Topcars UA

Новий Jeep Avenger 2025 у виконанні The North Face відрізняється від стандартної моделі особливим декором на кузові та інакшими 18-дюймовими дисками, а в його салоні змінене оздоблення та додані яскраво-помаранчеві вставки.

У салоні з'явилися помаранчеві вставки Фото: Topcars UA

До того ж, комплектація Jeep Avenger The North Face розширена – є безключовий доступ, клімат-контроль, камера, навігація, підігрів сидінь, електропривід дверей багажника, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки. Крім того, кросоверу пропонують фірмовий намет.

Важливо

Нового конкурента Cadillac Escalade від Jeep розсекретили до презентації (відео)

Новий Jeep Avenger The North Face доступний лише в повнопривідному виконанні 4xe. 1,2-літровий 136-сильний турбомотор доповнений "м’якою" гібридною установкою.

Кузов прикрасили особливим декором Фото: Topcars UA

Розгін до 100 км/год займає 9,5 с, а максимальна швидкість становить 194 км/год. Середня витрата пального – 5,6-5,7 л/100 км. Для бездоріжжя Jeep Avenger 4xe The North Face кросоверу збільшили кліренс до 210 мм та додали набір режимів їзди.

Між іншим, нещодавно в Києві з'явився новітній спортивний електрокросовер Smart.

Також Фокус писав, що на український ринок вийшов сімейний кросовер Citroen за $20 000.